Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ngày 12.12, Sở TT-TT TP.HCM đã có công văn phản hồi đơn đề nghị của siêu mẫu Thanh Hằng về việc xử lý thông tin sai sự thật trên tài khoản mạng xã hội Facebook của người mẫu Hoàng Thùy.

Sở TT-TT TP.HCM cho biết sau khi xem xét nội dung đơn, kiểm tra thực tế, Sở đã mời các cá nhân có liên quan đến làm việc. Theo công văn, trong buổi làm việc ngày 3.12, Hoàng Thị Thùy (tức người mẫu Hoàng Thùy) cho biết nội dung các bài viết này không đề cập đến bà Phạm Thị Thanh Hằng (tức siêu mẫu Thanh Hằng).

Hoàng Thùy cho biết nội dung các bài đăng Facebook tố cáo bị chèn ép trong nghề không đề cập đến Thanh Hằng

Ảnh: FBNV

Sau khi nhận được công văn trả lời từ Sở TT-TT TP.HCM, Thanh Hằng cho biết cô có cảm xúc trái ngược. Cô vui vì đơn đề nghị của mình đã được cơ quan chức năng quan tâm, xử lý và làm sáng tỏ phần nào câu chuyện. Tuy nhiên, mặt khác Thanh Hằng chưa cảm thấy thỏa đáng. "Lâu nay tôi cần một lời xin lỗi, nhưng giờ không quan trọng nữa. Tôi biết cơ quan chức năng đã làm hết trách nhiệm để mang lại môi trường mạng xã hội trong sạch. Bây giờ tôi sẽ chỉ tập trung vô chuyên môn của mình và nhất định không để tâm đến những chuyện không đáng bên ngoài", cô nói.

Xem nhanh 20h ngày 13.12: Kết quả vụ Thanh Hằng tố cáo Hoàng Thùy | Gặp người cứu bé trai trước điểm mù xe tải

Lời kể người kéo bé trai thoát hiểm trước điểm mù xe tải: 'Thấy nguy hiểm là đến cứu'

Đoạn video đã thu hút cả triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận cảm kích với hành động của người đàn ông đi xe máy đồng thời nhắc nhở phụ huynh phải dặn dò con kỹ càng khi đi ra đường.

Theo tìm hiểu, tình huống diễn ra ngày 9.12 tại ngã tư giao giữa đường Thịnh Lang và đường Trương Hán Siêu, TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Hình ảnh được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Lời kể người kéo bé trai thoát hiểm trước điểm mù xe tải: 'Thấy nguy hiểm là đến cứu'

Công an TP.Hòa Bình cho biết, Đội CSGT Công an TP.Hòa Bình đã đến nhà tặng quà cho anh Tiến Anh. Cháu bé trong clip tên là học sinh lớp 3. Đại diện Công an TP.Hòa Bình cũng cho biết rất mong những việc làm tốt đó lan tỏa trong cộng đồng để góp phần xây dựng xã hội an toàn, nhân văn, nhân ái. Đồng thời khuyến cáo các bận cha mẹ cần hướng dẫn cho con em nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.