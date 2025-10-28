Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Phụ huynh tố giáo viên bạo hành trẻ, yêu cầu bồi thường 1 năm học phí

Đức Nhật
Đức Nhật
28/10/2025 15:31 GMT+7

Phụ huynh ở Gia Lai tố giáo viên trường mầm non bạo hành con và đòi hoàn trả 1 năm học phí nhưng nhà trường chỉ đồng ý hỗ trợ 1 tháng.

Ngày 28.10, một lãnh đạo UBND P.Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của bà T.T về việc con trai bà bị bạo hành khi theo học tại Trường mầm non Hoa Sữa. Chính quyền địa phương đã giao các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

Phụ huynh tố giáo viên bạo hành trẻ, yêu cầu bồi thường 1 năm học phí - Ảnh 1.

Bà T.T phát hiện trên ngực con trai có 2 vết bầm nên tố nhà trường bạo hành

ẢNH: NVCC

Theo đơn phản ánh, tháng 5.2022, bà T.T (33 tuổi, ngụ P.Quy Nhơn) gửi con trai là cháu N.A.P tại Trường mầm non Hoa Sữa. Thời gian này, bà nhiều lần phát hiện trên cơ thể con có vết bầm tím và trầy xước sau giờ học. Gia đình đã báo với hiệu trưởng, song nhà trường chỉ ghi nhận sự việc chứ không xác nhận việc cháu P. bị bạo hành.

Đến ngày 28.11.2024, bà T. phát hiện trên ngực N.A.P có 2 vết bầm lớn nên yêu cầu được xem lại camera giám sát. Qua đó, bà phát hiện cô giáo L.C.L có hành vi bạo hành con mình.

Hiệu trưởng sau đó đã xin lỗi, nhận trách nhiệm và hứa sẽ quan tâm, động viên cháu. Tuy nhiên, theo bà T., sau đó nhà trường không thực hiện đúng cam kết nên đến tháng 4.2025, gia đình cho con nghỉ học và đăng bài phản ánh sự việc trên mạng xã hội.

Ngày 25.4.2025, hiệu trưởng cùng hai giáo viên khác đến gặp gia đình xin lỗi, nhưng hai bên không thống nhất được hướng xử lý. Bà T. cho rằng nhà trường không thiện chí, phủi bỏ trách nhiệm, nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Sau khi xác minh, cô giáo L.C.L bị xử phạt hành chính và bị cho thôi việc.

Phụ huynh tố giáo viên bạo hành trẻ, yêu cầu bồi thường 1 năm học phí - Ảnh 2.

Bà T.T cho biết trong thời gian học tại trường, con trai bà thường xuyên có các vết xước, vết bầm trên cơ thể

ẢNH: NV

Tuy nhiên, sau đó bà T. phát hiện việc fanpage của nhà trường đăng bài "vu khống, xuyên tạc động cơ của gia đình". Ngày 5.9.2025, bà T. gửi thêm đơn đến các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị làm rõ trách nhiệm của nhà trường.

Ngày 3.10, lãnh đạo Trường mầm non Hoa Sữa đến nhà bà T. để hòa giải, nhưng buổi làm việc vẫn không đạt kết quả. Bà T. cho rằng nhà trường có thái độ "thách thức", khiến gia đình càng bức xúc.

"Mỗi tháng tôi đóng khoảng 4,5 triệu đồng tiền học phí cho con. Vậy có khác gì gia đình bỏ tiền ra để nhà trường và giáo viên bạo hành con mình. Chất lượng giáo dục của trường không tương xứng với chi phí chúng tôi bỏ ra. Do đó gia đình tôi yêu cầu nhà trường công khai xin lỗi và hoàn trả 1 năm học phí", bà T. nói.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Huỳnh Dân, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sữa, xác nhận có sự việc con bà T.T bị "tác động vật lý" tại trường. Đồng thời bà Dân cũng đại diện nhà trường gửi lời xin lỗi đến gia đình bà T.T.

Theo bà Dân, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tiến hành cho thôi việc với cô giáo trên. Tuy nhiên theo bà Dân, việc bà T.T đăng tải thông tin này lên mạng xã hội là gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Do đó nhà trường đã lập vi bằng lại để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà trường.

Phụ huynh tố giáo viên bạo hành trẻ, yêu cầu bồi thường 1 năm học phí - Ảnh 3.

Bà L.C.L bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích đối với cháu N.A.P

ẢNH: TRANG ANH

Về yêu cầu hoàn trả một năm học phí, bà Dân cho biết nhà trường đã tuân thủ đúng quy định thu, chi. Đồng thời trong thời gian trẻ theo học, nhà trường đã đưa ra các gói dịch vụ để chăm sóc, dạy dỗ trẻ do đó việc hoàn trả 1 năm học phí là không có cơ sở. "Trường chỉ đồng ý hỗ trợ 1 tháng học phí cho gia đình trong tháng xảy ra vụ việc", bà Dân nói.

Liên quan đến vụ việc, Công an P.Quy Nhơn Nam xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6,5 triệu đồng đối với cô giáo L.C.L, nguyên giáo viên Trường mầm non Hoa Sữa. Cô giáo L. bị xử phạt về hành vi cố ý gây thương tích hoặc làm tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Công an xác định, cô L. có hành vi dùng tay bóp vào vùng ngực của cháu N.A.P gây 2 vết bầm trên cơ thể vào ngày 28.11.2024. Sau vụ việc, Trường mầm non Hoa Sữa cũng đã họp hội đồng sư phạm và chấm dứt hợp đồng với cô giáo L., đồng thời xin lỗi phụ huynh trên fanpage của trường.

Xem thêm bình luận