Vết bầm 'lạ' trên má cháu bé gần 9 tháng tuổi gửi ở điểm giữ trẻ tự phát

Xác minh vết bầm 'lạ' trên má

Ngày 17.2, trao đổi với PV, anh Đ.V.N (38 tuổi, trú xã Hòa Sơn, H.Krông Bông, Đắk Lắk) cha của bé gái Đ.A.D gần 9 tháng tuổi, cho biết gia đình lo ngại việc cháu bé xuất hiện vết bầm trên má khi sinh hoạt tại nhà trẻ tự phát ở P.Tân Lập (TP.Buôn Ma Thuột).

Anh N. chăm sóc cháu D. ở bệnh viện ẢNH: HỮU TÚ

Anh N. cho biết, mẹ cháu D. đã bỏ đi nên anh "gà trống nuôi con". Ngày 9.2, anh gửi cháu D. tại hộ giữ trẻ tự phát để đi làm. Đến chiều 13.2, anh đón cháu D. về trong tình trạng có vết bầm bên má của bé.

Ngày 16.2, anh N. đưa cháu D. đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra sức khỏe vì cháu nôn ói, sốt cao. Đồng thời, anh N. đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi người dân chia sẻ về việc cháu D. xuất hiện vết bầm trên má trong lúc đi nhà trẻ.

"Khi đón cháu về (chiều 13.2), tôi thấy trên mặt bé có vết bầm. Lúc đó, tôi hỏi bà giữ trẻ thì bà nói là cháu bị té ngã. Tôi mong cháu không sao để còn đi làm kiếm sống, nuôi con. Đến ngày hôm qua (16.2), tôi phải đưa cháu đi nhập viện để kiểm tra sức khỏe và đăng bài kêu gọi, mong sự hưởng ứng của mọi người làm rõ vụ việc này", anh N. cho biết.

Hộ gia đình giữ trẻ tự phát ẢNH: HỮU TÚ

Chúng tôi tìm đến nhà bà Đ.T.K.C (51 tuổi, trú tại P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) để tìm hiểu vụ việc cháu bé gần 9 tháng tuổi xuất hiện vết bầm trên má. Lúc này, tại nhà bà C. đang giữ khoảng 3 trẻ là con của các hộ gia đình trong xóm.

Bà C. cho biết, do cháu D. bị té ngã từ trên võng xuống đất. Lúc đó, dưới sàn nhà có nhiều đồ chơi nên khi té xuống cháu bị bầm bên má. Bà cũng đã báo lại lý do cho anh N. về vụ việc trên.

"Tôi đã làm việc với công an và khẳng định tôi không bạo hành hay đánh đập cháu. Có sao tôi nói vậy, mỗi cháu tôi giữ chỉ có 40.000 đồng/ngày, hỗ trợ cho người dân lao động. Đồ ăn, thức uống thì anh N. tự mua đến, tôi chỉ có trách nhiệm cho ăn và giữ cháu", bà C. nói.

Xử lý vi phạm hành chính

Trao đổi với PV, ông Bùi Thanh Gấm, Phó chủ tịch UBND P.Tân Lập (TP.Buôn Ma Thuột), cho biết chính quyền địa phương đã đến nhà bà C. để làm rõ thông tin về vụ việc. Đồng thời, lực lượng công an đã làm việc với anh N. để xác minh, củng cố hồ sơ.

Ông Gấm cho biết thêm, thời gian qua, chính quyền địa phương đã tuyên truyền về giáo dục trẻ em và nghiêm cấm các hộ gia đình tự phát giữ trẻ. Địa phương cũng thường xuyên đi kiểm tra, rà soát các điểm giữ trẻ tự phát.

"Đối với hộ gia đình bà C. có hành vi giữ trẻ tự phát, không có giấy phép, không có bằng cấp nghiệp vụ trông giữ trẻ, chúng tôi sẽ xử lý vi phạm hành chính và nghiêm cấm hoạt động trong thời gian tới. Nếu có hành vi bạo hành trẻ em thì chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra", ông Gấm nói.

Cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc ẢNH: HỮU TÚ

Hiện nay, cháu D. đang được các y bác sĩ và gia đình tích cực chăm sóc sức khỏe. Vết bầm trên má cháu D. đã mờ đi, không bị ảnh hưởng về phần đầu và cháu đang điều trị đường ruột.

Chiều 17.2, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết, lực lượng chức năng xác minh nguyên nhân vụ cháu bé gần 9 tháng tuổi xuất hiện vết bầm trên má là do bị té ngã. "Qua làm việc với anh N. và bà C., chúng tôi đã xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu anh N. đăng bài cảm ơn, nêu rõ nguyên nhân về vụ việc và từ chối nhận thêm tiền từ nhà hảo tâm", lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột nói.