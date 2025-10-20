Vụ bé gái ở Hà Tĩnh bị bạo hành: 'Bố dùng búa đánh con...'

"Bố uống rượu vào là hay đánh con"

Sáng 20.10, phóng viên Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với H.T.N.L (11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) khi cháu đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vinh (tỉnh Nghệ An) do bị cha dượng bạo hành.

Cháu L. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vinh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ngồi trên giường bệnh, cháu L. tỏ ra rất đau với những vết thương trên đầu, tay và chân. Suốt hơn 1 ngày qua, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ của cha dượng cháu L.) túc trực chăm sóc cháu L.

Cháu L. kể, khoảng 22 giờ ngày 18.10, anh Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, cha dượng của L.) đi uống rượu tại nhà mẹ ruột về thì hỏi chuyện có phải bà nội sang nhà chơi không?

"Con bảo với bố là con không ở nhà nên không biết. Bố bảo thế sao bà nội không qua chơi mà biết nhà mình làm thịt gà. Sau đó, bố dùng búa đánh con vì bảo con nói dối. Bố đánh vào đầu con chảy máu và đánh vào tay chân con nữa. Con đau nhưng không dám la hét vì sợ. Lúc đó mẹ về quê ngoại ngoài Sơn La, chỉ có con với bố ở nhà", L. nhớ lại.

Cháu L. bị đánh vào đầu, phải khâu nhiều mũi

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cháu L. cho biết, đến sáng hôm sau khi cha dượng đi làm, cháu mới mở cửa sổ kêu hàng xóm xung quanh đến ứng cứu.

"Bố khóa cửa nên cháu không thể ra ngoài được. Mấy bác hàng xóm sau đó gọi bố về mở cửa để đưa cháu lên trạm y tế xã. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã chở cháu ra bệnh viện để điều trị. Cháu không muốn ở với bố nữa. Cháu chỉ muốn về bà ngoại sống thôi", L. nghẹn ngào nói.

Cũng theo lời của L., đây không phải lần đầu cháu bị cha dượng đánh đập. "Bố uống rượu vào là hay đánh cháu. Lần nào bố không uống rượu thì đánh ít, uống vào thì đánh nhiều. Năm ngoái, bố dùng dây điện đánh khiến cháu bị thương tích đầy người và bị công an gọi lên", L. nói.

"Tôi là mẹ nó nhưng vẫn sợ"

Bà Trần Thị Hương (mẹ anh Nam) nói rằng, vợ chồng bà sinh được 3 người con, Nam là con thứ 2. "Thằng Nam lấy vợ đã có con riêng là cháu L. Từ trước đến nay, tôi xem cháu L. như là đứa cháu nội, không phân biệt đối xử gì cả. Ngoài cháu L., vợ chồng thằng Nam đã có với nhau 2 đứa con chung. Sau khi ra ở riêng, cháu L. hàng ngày phụ bố mẹ chăm em, làm việc nhà. Cháu rất ngoan và siêng năng", bà Hương nói.

Trên người cháu L. có nhiều vết thương đã liền sẹo do bị cha dượng đánh

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo bà Hương, bà lấy phải một người chồng hay uống rượu và thường xuyên đánh đập bà cùng các con. Trong quá trình chung sống, chồng bà theo nhiều người phụ nữ khác, sinh sống như vợ chồng. Hiện chồng bà sinh sống với một người phụ nữ quê ở tỉnh Nghệ An.

"Từ nhỏ, thằng Nam nhiều lần bị bố đánh đập rất dã man. Có thể do bị bố hành hung nên tâm lý nó bị ảnh hưởng. Mỗi lần gia đình mâu thuẫn, thằng Nam tỏ ra hung dữ, đánh đập cả tôi và em gái. Tôi là mẹ nó nhưng vẫn sợ lắm, không khuyên can được. Năm ngoái, nó đánh đập cháu L. và bị công an mời lên để răn đe", bà Hương nghẹn giọng.

Bà Hương cũng cho biết, sau khi cháu L. được hàng xóm đưa đến trạm y tế xã để điều trị, bà mới hay tin là cháu bị con trai bà đánh đập.

"Tôi rất thương cháu nhưng chẳng biết làm sao. Giờ chỉ mong sao công an có biện pháp gì đó để giúp thằng Nam tỉnh ngộ. Tôi cũng từng khuyên con dâu nên gửi cháu L. về ngoại. Hiện con dâu đang về thăm quê vì bố bị ốm. Hôm qua đến giờ, gia đình bên ngoại cũng gọi điện về để hỏi thăm tình trạng sức khỏe cháu L.", bà Hương chia sẻ.

Một bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vinh (Nghệ An) cho hay, bệnh nhân L. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở trên đầu, các vết bầm tím từ lưng, mông, đùi, chân. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện hoảng sợ, ngại tiếp xúc.

"Trên đầu bệnh nhân có 3 vết thương hở, trong đó 2 vết thương ở vùng đỉnh nhỏ, nông, vết thương vùng chẩm rộng, sâu hơn. Miệng vết thương nham nhở, nghi do vật cứng tác động. Chúng tôi đã xử trí, khâu 7 mũi đối với 3 vết thương trên đầu. Sức khỏe cháu bé đang dần hồi phục", bác sĩ này thông tin.

Các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều vết bầm tím trên cơ thể bệnh nhân L. Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhi có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo. Bệnh nhi cho biết các vết thương là do bị cha dượng bạo hành.