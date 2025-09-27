Hưng Yên: Bị khởi tố vì đánh đập, cấm con đi học

Công an tỉnh Hưng Yên tối 26.9 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.V.D (38 tuổi, trú xã Vũ Thư, Hưng Yên) về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, quy định tại khoản 2 điều 185 bộ luật Hình sự.

Hình ảnh, video ông D. đánh, kề dao vào cổ con đang lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh các cháu nhỏ ở xã Vũ Thư bị bạo hành. Công an xã Vũ Thư và chính quyền địa phương ngay sau đó đã xác định các cháu đang ở cùng ông bà và bác ruột, sức khỏe bình thường, không có thương tích. Hình ảnh, video lan truyền là sự việc cũ, đã xảy ra từ năm 2024.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, từ tháng 3 đến tháng 11.2024, do mâu thuẫn với vợ, ông D. đã nhiều lần đánh đập, hành hạ 2 con ruột sinh năm 2015 và 2020. Ông D. còn ngăn cấm các con đến trường.

Căn cứ đơn trình báo, lời khai của bị hại, lời khai của ông D. và các tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hưng Yên xác định hành vi của ông D. có dấu hiệu tội phạm nên khởi tố để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân khi phát hiện các sự việc như trên cần trình báo công an ngay để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; các ban, ngành, đoàn thể cần quan tâm, bảo vệ những người yếu thế để tránh các hành vi bạo hành, nhất là những hành vi gây tổn hại đến sức khỏe, tâm lý trẻ em.