Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Hưng Yên: Bị khởi tố vì đánh đập, cấm con đi học

Trần Cường
Trần Cường
27/09/2025 06:59 GMT+7

Do mâu thuẫn với vợ, người đàn ông ở Hưng Yên đã đánh đập và cấm 2 con nhỏ đến trường học. Công an đã khởi tố người này để xử lý về hành vi ngược đãi, hành hạ con.

Công an tỉnh Hưng Yên tối 26.9 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.V.D (38 tuổi, trú xã Vũ Thư, Hưng Yên) về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, quy định tại khoản 2 điều 185 bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.

Hình ảnh, video ông D. đánh, kề dao vào cổ con đang lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh các cháu nhỏ ở xã Vũ Thư bị bạo hành. Công an xã Vũ Thư và chính quyền địa phương ngay sau đó đã xác định các cháu đang ở cùng ông bà và bác ruột, sức khỏe bình thường, không có thương tích. Hình ảnh, video lan truyền là sự việc cũ, đã xảy ra từ năm 2024.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, từ tháng 3 đến tháng 11.2024, do mâu thuẫn với vợ, ông D. đã nhiều lần đánh đập, hành hạ 2 con ruột sinh năm 2015 và 2020. Ông D. còn ngăn cấm các con đến trường.

Căn cứ đơn trình báo, lời khai của bị hại, lời khai của ông D. và các tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hưng Yên xác định hành vi của ông D. có dấu hiệu tội phạm nên khởi tố để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân khi phát hiện các sự việc như trên cần trình báo công an ngay để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; các ban, ngành, đoàn thể cần quan tâm, bảo vệ những người yếu thế để tránh các hành vi bạo hành, nhất là những hành vi gây tổn hại đến sức khỏe, tâm lý trẻ em.

Tin liên quan

Ngược đãi con đẻ, quay video gửi cho vợ

Ngược đãi con đẻ, quay video gửi cho vợ

Trong thời gian dài, Lăng Văn Duyệt (35 tuổi, quê Bắc Ninh) đã nhiều lần bạo hành các con nhỏ. Đáng chú ý, quá trình đánh con Duyệt còn quay video gửi cho vợ; lúc bắt con quỳ, tự tát liên tiếp vào mặt thì Duyệt nằm xem.

Khám phá thêm chủ đề

Hành Hạ Con Hưng Yên ngược đãi con Cấm con đến trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận