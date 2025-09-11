Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vợ cũ tung bằng chứng tố diễn viên Hoàng Cảnh Du bạo hành

Cao Hân
Cao Hân
11/09/2025 16:57 GMT+7

Vương Vũ Hinh, vợ cũ của tài tử Hoàng Cảnh Du, bất ngờ 'tái xuất' với một loạt bằng chứng tố cáo nam diễn viên có hành vi bạo hành dã man, khiến cô bị thương tích nặng và thậm chí là sảy thai. Bê bối này một lần nữa khiến hình ảnh của 'mỹ nam' Điệp vụ biển đỏ sụp đổ trong mắt công chúng.

Lời tố cáo chấn động từ vợ cũ

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Vương Vũ Hinh đăng tải những bằng chứng gây sốc, bao gồm cả giấy chứng nhận kết hôn và hình ảnh gương mặt biến dạng, bầm tím được cho là do Hoàng Cảnh Du gây ra. Lời tố cáo của cô khiến nhiều người rùng mình: “Hai đứa con, một đứa bị anh ta đánh thừa sống thiếu chết mà không còn, còn một đứa thì bị sảy sau chuyến đi đến Đan Đông”.

Không chỉ bạo hành thể xác, Vương Vũ Hinh còn nhấn mạnh nam diễn viên đã gây tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần cô với những hành vi bội bạc. Cô tiết lộ sau khi sảy thai, cô phải đối mặt với nỗi đau phản bội khi Hoàng Cảnh Du công khai đưa Trương Nghệ Thượng về nhà khiêu khích, dẫn đến cuộc ly hôn đầy ồn ào vào năm 2018. Scandal này từng khiến cô phải tự tử nhưng may mắn được trợ lý phát hiện và cứu sống kịp thời.

Chưa dừng lại ở đó, Vương Vũ Hinh tiếp tục đưa ra loạt cáo buộc khác, bao gồm việc Hoàng Cảnh Du mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và phải dùng tên trợ lý để đi khám, hay làm giả hồ sơ lý lịch khi tham gia phim.

Vợ cũ tung bằng chứng tố Hoàng Cảnh Du bạo hành - Ảnh 1.

Vợ cũ tung bằng chứng tố Hoàng Cảnh Du bạo hành

Ảnh: WEIBO

Tình trường phức tạp và sự im lặng của Hoàng Cảnh Du

Trong khi Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng trước ‘cơn bão’ tố cáo, những ồn ào đời tư của anh vẫn liên tiếp bị khơi lại. Mới đây, anh còn bị lộ clip đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc (Việt Nam) cùng một cô gái lạ, làm dấy lên tin đồn đã “đường ai nấy đi” với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, mối quan hệ giữa Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thu hút sự chú ý khi cả hai hợp tác trong phim Hạnh phúc trong tầm tay và lộ nhiều bằng chứng hẹn hò, dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận.

Kể từ khi scandal bạo lực gia đình nổ ra, hình ảnh của Hoàng Cảnh Du sụp đổ nghiêm trọng. Anh thường bị khán giả gắn mác là sao nam có nhân phẩm kém và sự nghiệp luôn bị nghi vấn có ‘người bao nuôi’ đứng sau giúp đỡ.

Sự ‘tái xuất’ của Vương Vũ Hinh với những bằng chứng đanh thép một lần nữa đẩy bê bối của Hoàng Cảnh Du lên đỉnh điểm, khiến công chúng không khỏi ngán ngẩm trước cuộc ‘đấu tố’ dai dẳng đã kéo dài tới 7 năm.

Vợ cũ tung bằng chứng tố Hoàng Cảnh Du bạo hành - Ảnh 2.

Hoàng Cảnh Du là nam diễn viên nổi bật của showbiz Hoa ngữ

ẢNH: WEIBO

Sinh năm 1992, Hoàng Cảnh Du là nam diễn viên nổi bật của showbiz Hoa ngữ, được khán giả biết đến qua các vai diễn trong phim Thượng ẩn, Điệp vụ biển đỏ Hành động phá băng. Anh luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, đặc biệt là trong các vai diễn thuộc thể loại hình sự, quân đội. Tuy nhiên, đời tư của anh thường xuyên gây tranh cãi, khiến hình ảnh bị ảnh hưởng.

Tin liên quan

Tài tử 'Tam sinh tam thế' bị nghi ngã lầu tử vong

Tài tử 'Tam sinh tam thế' bị nghi ngã lầu tử vong

Làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung đã đột ngột qua đời. Nguyên nhân cái chết có thể là một vụ ngã lầu đầy bí ẩn, xảy ra sau một buổi tiệc đêm thân mật.

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng Cảnh Du Vợ cũ Vương Vũ Hinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận