Vợ cũ tung bằng chứng tố diễn viên Hoàng Cảnh Du bạo hành

Lời tố cáo chấn động từ vợ cũ

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Vương Vũ Hinh đăng tải những bằng chứng gây sốc, bao gồm cả giấy chứng nhận kết hôn và hình ảnh gương mặt biến dạng, bầm tím được cho là do Hoàng Cảnh Du gây ra. Lời tố cáo của cô khiến nhiều người rùng mình: “Hai đứa con, một đứa bị anh ta đánh thừa sống thiếu chết mà không còn, còn một đứa thì bị sảy sau chuyến đi đến Đan Đông”.

Không chỉ bạo hành thể xác, Vương Vũ Hinh còn nhấn mạnh nam diễn viên đã gây tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần cô với những hành vi bội bạc. Cô tiết lộ sau khi sảy thai, cô phải đối mặt với nỗi đau phản bội khi Hoàng Cảnh Du công khai đưa Trương Nghệ Thượng về nhà khiêu khích, dẫn đến cuộc ly hôn đầy ồn ào vào năm 2018. Scandal này từng khiến cô phải tự tử nhưng may mắn được trợ lý phát hiện và cứu sống kịp thời.

Chưa dừng lại ở đó, Vương Vũ Hinh tiếp tục đưa ra loạt cáo buộc khác, bao gồm việc Hoàng Cảnh Du mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và phải dùng tên trợ lý để đi khám, hay làm giả hồ sơ lý lịch khi tham gia phim.

Vợ cũ tung bằng chứng tố Hoàng Cảnh Du bạo hành Ảnh: WEIBO

Tình trường phức tạp và sự im lặng của Hoàng Cảnh Du

Trong khi Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng trước ‘cơn bão’ tố cáo, những ồn ào đời tư của anh vẫn liên tiếp bị khơi lại. Mới đây, anh còn bị lộ clip đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc (Việt Nam) cùng một cô gái lạ, làm dấy lên tin đồn đã “đường ai nấy đi” với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, mối quan hệ giữa Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thu hút sự chú ý khi cả hai hợp tác trong phim Hạnh phúc trong tầm tay và lộ nhiều bằng chứng hẹn hò, dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận.

Kể từ khi scandal bạo lực gia đình nổ ra, hình ảnh của Hoàng Cảnh Du sụp đổ nghiêm trọng. Anh thường bị khán giả gắn mác là sao nam có nhân phẩm kém và sự nghiệp luôn bị nghi vấn có ‘người bao nuôi’ đứng sau giúp đỡ.

Sự ‘tái xuất’ của Vương Vũ Hinh với những bằng chứng đanh thép một lần nữa đẩy bê bối của Hoàng Cảnh Du lên đỉnh điểm, khiến công chúng không khỏi ngán ngẩm trước cuộc ‘đấu tố’ dai dẳng đã kéo dài tới 7 năm.

Hoàng Cảnh Du là nam diễn viên nổi bật của showbiz Hoa ngữ ẢNH: WEIBO

Sinh năm 1992, Hoàng Cảnh Du là nam diễn viên nổi bật của showbiz Hoa ngữ, được khán giả biết đến qua các vai diễn trong phim Thượng ẩn, Điệp vụ biển đỏ và Hành động phá băng. Anh luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, đặc biệt là trong các vai diễn thuộc thể loại hình sự, quân đội. Tuy nhiên, đời tư của anh thường xuyên gây tranh cãi, khiến hình ảnh bị ảnh hưởng.