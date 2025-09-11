Tài tử 'Tam sinh tam thế' bị nghi ngã lầu tử vong

Vũ Mông Lung đã tham dự buổi tiệc thân mật cùng bạn bè tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tối 10.9. Theo thông tin từ blogger Giang Tiểu Yến, tiệc kéo dài đến rạng sáng 11.9, với sự hiện diện của 5 đến 6 người bạn. Nam diễn viên được cho là đã trở về phòng ngủ vào khoảng 2 giờ sáng.

Tuy nhiên, đến 6 giờ sáng cùng ngày, khi bạn bè tìm cách đánh thức anh thì không thấy động tĩnh. Không lâu sau đó, bi kịch đã được phát hiện bởi một người hàng xóm. Khi đang dắt chó đi dạo, người này bàng hoàng phát hiện thi thể của Vu Mông Lung nằm trước nhà và lập tức báo cảnh sát.

Hàng xóm bàng hoàng phát hiện thi thể của Vu Mông Lung nằm trước nhà và lập tức báo cảnh sát ẢNH: WEIBO

Theo Sina, cảnh sát phát hiện trong túi áo của nam diễn viên có hai chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng ngủ của anh cũng được phát hiện đã bị cạy mở, củng cố thêm giả thuyết về một vụ ngã lầu.

Bạn bè của Vu Mông Lung cho biết, khi họ cố gắng liên lạc, điện thoại của anh đã tắt và tin nhắn cũng không được trả lời. Họ cũng để ý rằng anh đã không cập nhật mạng xã hội trong vài ngày gần đây. Tuy nhiên, họ khẳng định không hề nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ anh trước khi sự việc xảy ra.

Bạn bè của Vu Mông Lung cho biết, khi họ cố gắng liên lạc, điện thoại của anh đã tắt và tin nhắn cũng không được trả lời ẢNH: WEIBO

Hàng loạt nghi vấn về cái chết của Vũ Mông Lung

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Bắc Kinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Mặc dù các cơ quan chức năng ban đầu đã loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng hình sự, nguyên nhân chính xác về cái chết của Vu Mông Lung vẫn đang được điều tra làm rõ.

Thông tin Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37 đã gây chấn động mạnh mẽ trong giới giải trí. Tuy nhiên, cho đến nay, cả đại diện của nam diễn viên lẫn phía cảnh sát Bắc Kinh đều chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Sự im lặng này càng làm tăng thêm sự hoang mang và những câu hỏi lớn xung quanh cái chết của tài tử Tam sinh tam thế.

Vu Mông Lung là một trong những mỹ nam Tân Cương được công chúng yêu thích Ảnh: WEIBO

Vu Mông Lung sinh năm 1988, là một trong những mỹ nam Tân Cương được công chúng yêu thích. Anh sở hữu gương mặt điển trai và đời tư sạch, không vướng scandal. Nổi tiếng qua các vai diễn trong loạt phim cổ trang ăn khách như Thái Tử Phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ và Lưỡng thế hoan. Vu Mông Lung từng nhiều lần lọt vào bảng xếp hạng nam thần cổ trang đẹp nhất Trung Quốc. Sự ra đi đột ngột của anh là một mất mát lớn, để lại sự tiếc nuối vô hạn trong lòng người hâm mộ.