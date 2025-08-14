Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mỹ nhân Nga đột ngột qua đời ở tuổi 31

Thanh Chi
Thanh Chi
14/08/2025 19:03 GMT+7

Kseniya Alexandrova - mỹ nhân Nga từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017, vừa ra đi ở tuổi 31. Thông tin được công ty chủ quản của nữ người mẫu chia sẻ.

Mỹ nhân Nga đột ngột qua đời ở tuổi 31 - Ảnh 1.

Mỹ nhân Nga - Kseniya Alexandrova, vừa qua đời

ẢNH: INSTAGRAM MODUS VIVENDIS

Hôm 13.8, Modus Vivendis công ty quản lý người mẫu của Kseniya Alexandrova đăng tải thông báo: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đồng nghiệp, người bạn của chúng tôi, người mẫu Ksenia Alexandrova đã qua đời vào tối qua". Phía này không đề cập về nguyên nhân mỹ nhân Nga đột ngột ra đi, chỉ gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và những người yêu quý cô. 

Công ty quản lý bày tỏ: "Ksenia là một phụ nữ thông minh, tài năng và vô cùng tỏa sáng. Cô ấy biết cách truyền cảm hứng, hỗ trợ và mang lại sự ấm áp cho tất cả mọi người xung quanh. Đối với chúng tôi, cô ấy sẽ mãi mãi là biểu tượng của sắc đẹp, lòng tốt và sức mạnh nội tâm". Họ chia sẻ quãng thời gian bên người mẫu đoản mệnh này là một kỷ niệm đẹp đẽ.

Thông tin Alexandrova qua đời khiến nhiều khán giả yêu mến cô không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối vì người đẹp ra đi khi sự nghiệp và cuộc sống riêng đang thăng hoa. Hồi tháng 3.2025, cô vừa tổ chức đám cưới trong mơ. Vài tuần qua, Kseniya Alexandrova sống kín tiếng. Bài đăng gần đây nhất trên trang cá nhân của cô là vào ngày 4.7.

- Ảnh 2.

Kseniya Alexandrova thời điểm tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2017

ẢNH: INSTAGRAM NV

- Ảnh 3.

Trong quá trình thi nhan sắc, Kseniya Alexandrova (trái) khoe ảnh chụp cùng thí sinh Nam Phi - Demi-Leigh Nel-Peters (về sau trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2017)

ẢNH: INSTAGRAM NV

Kseniya Alexandrova sinh năm 1991 tại Moscow (Nga), cô bắt đầu làm người mẫu cho công ty Modus Vivendis từ năm 19 tuổi. Mỹ nhân này sở hữu chiều cao 1,78 m, mái tóc nâu dài, gương mặt được ví như búp bê, thu hút ánh nhìn với nụ cười ngọt ngào cùng sắc vóc quyến rũ. Người đẹp từng tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Nga 2017 và xuất sắc giành ngôi á hậu 1. Cùng năm, cô đại diện nhan sắc xứ sở bạch dương tham gia Hoa hậu Hoàn vũ nhưng dừng chân ở vòng loại. Những năm qua, cô hoạt động với vai trò người mẫu, dẫn chương trình đồng thời là một nhà tâm lý học.

Bên cạnh sắc vóc nổi trội cùng sự nghiệp người mẫu triển vọng, Kseniya Alexandrova còn sở hữu học vấn đáng nể. Người đẹp lần lượt lấy bằng cử nhân Tài chính và tín dụng (2016) và cử nhân Tâm lý học (2022) tại hai ngôi trường đại học lâu đời ở Nga. Ngoài ra, cô hoàn thành chương trình học tại một ngôi trường đào tạo lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Hoa hậu Philippines bị sát hại, vứt xác xuống biển

Hoa hậu Philippines bị sát hại, vứt xác xuống biển

Hoa hậu Acquene Arradaza, 35 tuổi, bị bắt cóc và sát hại đã gây chấn động dư luận Philippines. Thi thể cô được phát hiện trong tình trạng không thể nhận dạng, trôi dạt trên biển với nhiều dấu vết của một tội ác dã man.

Xem thêm bình luận