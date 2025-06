Opal Suchata Chuangsri: Từ người đẹp bị tước danh hiệu đến tân Hoa hậu Thế giới

Năm 16 tuổi, Opal Suchata Chuangsri phải đối mặt với biến cố lớn khi cô được chẩn đoán có một khối u 10 cm ở ngực và trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u. Điều này thôi thúc cô tạo nên dự án Opal for her nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú ở phụ nữ, đảm bảo nguồn tài trợ và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú và đội ngũ y tế hỗ trợ họ. Nàng hậu thuyết trình về dự án tâm huyết này trong phần thi Beauty With a Purpose