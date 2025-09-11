Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngược đãi con đẻ, quay video gửi cho vợ

Trần Cường
Trần Cường
11/09/2025 12:01 GMT+7

Trong thời gian dài, Lăng Văn Duyệt (35 tuổi, quê Bắc Ninh) đã nhiều lần bạo hành các con nhỏ. Đáng chú ý, quá trình đánh con Duyệt còn quay video gửi cho vợ; lúc bắt con quỳ, tự tát liên tiếp vào mặt thì Duyệt nằm xem.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Văn Duyệt (30 tuổi, trú P.Vân Hà, Bắc Ninh) về tội "ngược đãi, hành hạ con", quy định tại điểm a, khoản 2, điều 185 bộ luật Hình sự.

Đánh con rồi quay video gửi vợ, bắt con tát liên tiếp vào mặt và nằm xem - Ảnh 1.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Lăng Văn Duyệt

ẢNH: CÔNG AN BẮC NINH

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc được Công an P.Vân Hà phát hiện và báo cáo lên PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh.  

Làm việc với cảnh sát, Duyệt khai kết hôn từ năm 2017 và có 3 con, con lớn 8 tuổi, con nhỏ 3 tuổi. Quá trình chung sống, Duyệt và vợ thường xảy ra mâu thuẫn nên giữa tháng 6 vừa qua vợ ra ở riêng, 3 con ở với Duyệt cùng bà nội.

Do không muốn các con liên lạc, nói chuyện và nhận sự quan tâm của mẹ, Duyệt đã nhiều lần dùng que tre, dây sạc pin điện thoại đánh các con. Duyệt còn bắt các bé tự tát vào mặt, quỳ gối trong nhiều tiếng đồng hồ không cho đứng dậy.

Điển hình, khoảng 18 giờ ngày 4.7, Duyệt dùng que tre dài khoảng 0,8 m đánh con lớn và con thứ. Vừa đánh Duyệt vừa lấy điện thoại quay video gửi cho vợ. Đến 21 giờ cùng ngày, Duyệt mới cho 2 cháu đi ăn cơm.

Ngày 4.8, Duyệt tiếp tục bắt 2 con tự tát liên tiếp vào mặt, trong khi Duyệt nằm xem và phớt lờ sự can ngăn của mẹ đẻ.

Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mọi hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân cần kịp thời tố giác khi phát hiện vụ việc để bảo vệ trẻ em.

Điểm a, khoản 2, điều 185 bộ luật Hình sự quy định người nào ngược đãi, hành hạ con dưới 16 tuổi sẽ bị phạt từ 2 - 5 năm tù.

Khám phá thêm chủ đề

