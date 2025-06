Bình Thuận: Bắt giam bị can đánh con riêng của người tình tử vong

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với Đỗ Đức Bình (25 tuổi, ngụ P.Đức Long, TP.Phan Thiết) để điều tra về hành vi giết người, do liên quan đến vụ bé gái bị tử vong xảy ra tại P.Mũi Né (TP.Phan Thiết), gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 27.5 chị L phát hiện con gái là bé N.T.M.N (3 tuổi) có dấu hiệu mê man bất thường nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, qua kết quả chụp CT sọ não xác định có tổn thương nặng nên được chuyển viện vào TP.HCM điều trị. Tuy nhiên, sáng hôm sau (ngày 28.5), bé N. tử vong do chấn thương sọ não quá nặng và gia đình đưa thi thể cháu về lo hậu sự.

Căn nhà của chị L., nơi xảy ra vụ việc khiến bé gái 3 tuổi tử vong ở Mũi Né ẢNH: D.T

Theo điều tra ban đầu của công an, sau khi ly hôn, chị L. sống chung với người tình là Đỗ Đức Bình. Làm việc với công an, Bình khai nhận sáng 27.5, chị L. chở anh trai của bé N. đi học, khi thức dậy bé N. đã khóc nhiều nên bị Bình đánh khiến cháu đập đầu vào vách tường và thành giường. Khi chị L. về thấy bé N nằm im, hôn mê nên đã đưa bé đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong. Từ kết luận của cơ quan khoa học hình sự pháp y, kết hợp quá trình đấu tranh với Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam Đỗ Đức Bình để điều tra theo quy định pháp luật.