Bình Thuận: Bắt giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,5 tỉ đồng

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đưa bị can Ngô Thị Loan Chi đến cửa hàng ở chợ Phú Thủy, TP.Phan Thiết (cũng là nhà của Chi) để thực hiện lệnh khám xét. Tại đây, cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam 4 tháng đối với bị can Ngô Thị Loan Chi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Chi CTV

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Thuận, bà Ngô Thị Loan Chi là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia. Ngoài ra, bà Chi còn là chủ tiệm bao bì, gia vị nằm trong khu vực chợ Phú Thủy, thuộc P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết.

Công an TP.Phan Thiết thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can CTV

Tuy nhiên từ cuối tháng 10, bà Chi bị vỡ hụi và từ đó không có mặt tại địa chỉ trên, đi đâu, làm gì không rõ.

Nhiều người tìm đến cửa hàng của bà Chi để gây sức ép đòi trả lại tiền, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Để đảm bảo an ninh trật tự, công an đã có mặt, vận động giải tán người dân và hướng dẫn làm đơn trình báo.

Đến nay, công an tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người về việc bà Chi "ôm" hơn 17,5 tỉ đồng của người chơi hụi rồi bỏ trốn. Từ đơn tố của người dân, Công an TP.Phan Thiết đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.