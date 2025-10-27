Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hỗ trợ học phí cho 38.000 học sinh ngoài công lập ở Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
27/10/2025 14:30 GMT+7

Khoảng 38.000 học sinh ngoài công lập thuộc các cấp học tại Gia Lai sẽ được hỗ trợ học phí với mức từ 50.000 - 300.000 đồng mỗi tháng/học sinh.

Ngày 27.10, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 để xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có hỗ trợ học phí đối với 38.000 học sinh ngoài công lập trên địa bàn.

Năm học 2025 - 2026 ngân sách nhà nước chưa hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai sẽ hỗ trợ học phí cho 38.000 học sinh ngoài công lập- Ảnh 1.

HĐND tỉnh Gia Lai xem xét và thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí đối với 38.000 học sinh ngoài công lập

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Do đó, nghị quyết này được thông qua để hỗ trợ học sinh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025 - 2026.

HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục bằng mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025 - 2026.

Cụ thể, mức hỗ trợ đối với mỗi học sinh của 4 cấp học tại khu vực thành thị là 300.000 đồng/tháng, tại khu vực nông thôn từ 100.000 - 200.000 đồng, tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 50.000 - 100.000 đồng.

Gia Lai sẽ hỗ trợ học phí cho 38.000 học sinh ngoài công lập- Ảnh 2.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho 38.000 học sinh ngoài công lập là khoảng gần 75 tỉ đồng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 38.000 học sinh ngoài công lập ở cả 4 cấp học gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho số học sinh này khoảng gần 75 tỉ đồng.

Tin liên quan

Miễn học phí công lập, hỗ trợ học phí dân lập, tư thục

Miễn học phí công lập, hỗ trợ học phí dân lập, tư thục

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội chiều 26.6 đã thông qua Nghị quyết miễn học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập; hỗ trợ học phí với khối dân lập, tư thục, áp dụng từ năm học 2025 - 2026 và Nghị quyết phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non từ 3 - 5 tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

hỗ trợ học phí học phí Gia Lai ngoài công lập học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận