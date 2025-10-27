Hỗ trợ học phí cho 38.000 học sinh ngoài công lập ở Gia Lai

Ngày 27.10, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 để xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có hỗ trợ học phí đối với 38.000 học sinh ngoài công lập trên địa bàn.

Năm học 2025 - 2026 ngân sách nhà nước chưa hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh Gia Lai xem xét và thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí đối với 38.000 học sinh ngoài công lập ẢNH: ĐỨC NHẬT

Do đó, nghị quyết này được thông qua để hỗ trợ học sinh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025 - 2026.

HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục bằng mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025 - 2026.

Cụ thể, mức hỗ trợ đối với mỗi học sinh của 4 cấp học tại khu vực thành thị là 300.000 đồng/tháng, tại khu vực nông thôn từ 100.000 - 200.000 đồng, tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 50.000 - 100.000 đồng.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho 38.000 học sinh ngoài công lập là khoảng gần 75 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 38.000 học sinh ngoài công lập ở cả 4 cấp học gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho số học sinh này khoảng gần 75 tỉ đồng.