Giáo dục

Gai Lai: Khánh thành điểm trường làng Yăng hơn 4,5 tỉ đồng

Trần Hiếu

24/10/2025 17:45 GMT+7

Điểm trường làng Yăng (thuộc Trường tiểu học Ia Phí, ở Gia Lai) với tổng giá trị hơn 4,5 tỉ đồng sẽ mang đến cơ hội học tập tốt hơn cho khoảng 130 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 24.10, Tập đoàn Cargill (Mỹ) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao điểm trường làng Yăng, thuộc Trường tiểu học Ia Phí (xã Ia Phí, Gia Lai).

Đây là điểm trường thứ 125 được xây dựng và trao tặng cho cộng đồng địa phương, nằm trong chương trình thiện nguyện do Quỹ Cargill Cares tài trợ. Chương trình hướng tới mục tiêu hoàn thành 150 điểm trường tại Việt Nam vào năm 2030, giúp học sinh khắp cả nước có điều kiện học tập tốt hơn.

Cargill trao tặng điểm trường làng Yăng, giúp học sinh Gia Lai có lớp học khang trang - Ảnh 1.

Hơn 130 học sinh, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, được thụ hưởng từ điểm trường làng Yăng do Tập đoàn Cargill trao tặng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Đây là dự án trường học trọng điểm của Quỹ Cargill Cares nhân kỷ niệm 30 năm Cargill thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Điểm trường mới gồm 5 phòng học, thư viện, khu vệ sinh… với tổng mức đầu tư hơn 4,5 tỉ đồng, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn cho hơn 130 học sinh, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam, chia sẻ: "Điểm trường làng Yăng là minh chứng cho niềm tin của chúng tôi rằng giáo dục là nhân tố cốt lõi cho sự phát triển. Tại Cargill Việt Nam, chúng tôi không chỉ đầu tư cho ngành nông nghiệp mà còn đồng hành cùng các thế hệ mai sau thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là giáo dục tại các địa phương".

