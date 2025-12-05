Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

'Bắt nóng' 2 nghi phạm cướp giật tài sản sau 20 phút tiếp nhận tin báo

Nam Long
Nam Long
05/12/2025 10:13 GMT+7

Sau 20 phút tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản, Công an xã và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long) đã bắt giữ 2 nghi phạm, thu giữ tang vật liên quan.

Ngày 5.12, tin từ Công an xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long) cho biết đã bàn giao 2 nghi phạm liên quan vụ cướp giật tài sản cho Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền.

Bắt nóng 2 nghi phạm cướp giật tài sản sau 20 phút tiếp nhận tin báo - Ảnh 1.

Hai nghi phạm cùng tang vật

ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 phút, ngày 4.12, Công an xã Mỹ Thuận tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.N (47 tuổi, ở xã Mỹ Thuận) về việc bị cướp giật dây chuyền vàng 1,5 lượng (trị giá khoảng 150 triệu đồng) khi đang đi chợ Tầm Vu (ấp Hòa Bình, xã Mỹ Thuận).

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thuận đã huy động khẩn cấp các cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các chốt trực trên địa bàn xã, nhanh chóng chia ra các chốt chặn để truy tìm đối tượng. 

Chỉ sau hơn 20 phút, lực lượng Công an xã Mỹ Thuận và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã truy bắt được 2 nghi phạm cướp giật tài sản. Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ 1 sợi dây chuyền vàng tang vật và nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai tên Nguyễn Thị Kiều Giang (30 tuổi, ở ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang) và Nguyễn Thế Quang (26 tuổi, ở ấp Xẻo Quao A, xã Đông Thái, An Giang). Cả hai đều thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của bà N.T.T.N.


Tin liên quan

Tạm giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của người bán gà rán

Tạm giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của người bán gà rán

Thấy một phụ nữ lớn tuổi bán gà rán ven đường, trên cổ đeo dây chuyền vàng, người đàn ông ở An Giang ra tay giật dây chuyền.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật Vĩnh Long cướp giật tài sản cướp giật dây chuyền bắt nóng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận