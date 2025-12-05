'Bắt nóng' 2 nghi phạm cướp giật tài sản sau 20 phút tiếp nhận tin báo

Ngày 5.12, tin từ Công an xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long) cho biết đã bàn giao 2 nghi phạm liên quan vụ cướp giật tài sản cho Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý theo thẩm quyền.

Hai nghi phạm cùng tang vật ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 phút, ngày 4.12, Công an xã Mỹ Thuận tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.N (47 tuổi, ở xã Mỹ Thuận) về việc bị cướp giật dây chuyền vàng 1,5 lượng (trị giá khoảng 150 triệu đồng) khi đang đi chợ Tầm Vu (ấp Hòa Bình, xã Mỹ Thuận).

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thuận đã huy động khẩn cấp các cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các chốt trực trên địa bàn xã, nhanh chóng chia ra các chốt chặn để truy tìm đối tượng.

Chỉ sau hơn 20 phút, lực lượng Công an xã Mỹ Thuận và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã truy bắt được 2 nghi phạm cướp giật tài sản. Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ 1 sợi dây chuyền vàng tang vật và nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai tên Nguyễn Thị Kiều Giang (30 tuổi, ở ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, An Giang) và Nguyễn Thế Quang (26 tuổi, ở ấp Xẻo Quao A, xã Đông Thái, An Giang). Cả hai đều thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của bà N.T.T.N.



