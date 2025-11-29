Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tạm giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của người bán gà rán

Trần Ngọc
Trần Ngọc
29/11/2025 18:58 GMT+7

Thấy một phụ nữ lớn tuổi bán gà rán ven đường, trên cổ đeo dây chuyền vàng, người đàn ông ở An Giang ra tay giật dây chuyền.

Chiều 29.11, tin từ Công an P.Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Phước (38 tuổi, P.Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Phước là nghi phạm cướp giật dây chuyền của người bán gà rán.

- Ảnh 1.

Công an lấy lời khai nghi phạm Trần Hữu Phước để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 22.11, Phước chạy xe máy từ nhà đến đường Nguyễn Trường Tộ, thuộc khóm Châu Long 5, P.Châu Đốc. Thấy người phụ nữ lớn tuổi đứng bán gà rán ven đường, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, Phước nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Lợi dụng lúc đường vắng người qua lại, Phước nhanh chóng tiếp cận, giật dây chuyền rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an P.Châu Đốc tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng truy xét để tìm người gây ra vụ cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27.11, các trinh sát Công an P.Châu Đốc xác định và bắt giữ Phước để thu hồi tang vật.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phước khai nhận, sau khi cướp giật được sợi dây chuyền, Phước đem bán cho một tiệm vàng trên địa bàn P.Châu Đốc với số tiền 23 triệu đồng.

Vụ cướp giật dây chuyền nêu trên đang được lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

