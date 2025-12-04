Chiều 4.12, Sở KH-CN Vĩnh Long phối hợp với Đại diện văn phòng Bộ KH-CN tại miền Nam tổ chức hội thảo khoa học "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia với các địa phương trong chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam".



Bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở KH-CN Vĩnh Long, phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: NAM LONG

Bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở KH-CN Vĩnh Long cho biết, hội thảo là kỳ vọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại địa phương theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua hội thảo, Vĩnh Long luôn mong muốn được hợp tác với Bộ KH-CN, cũng như các tỉnh bạn về lĩnh vực KH-CN nói riêng cũng như các lĩnh vực khác nói chung để phát huy lợi thế của vùng ĐBSCL. Thúc đẩy sự phát triển chung của vùng, góp phần phát triển sự nghiệp KH-CN, phát triển kinh tế đất nước.

Hội thảo thu hút rất đông đại biểu là các nhà khoa học đến tham dự ẢNH: NAM LONG

"Đối với Vĩnh Long, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng các nhà khoa học, luôn tạo điều kiện về mọi mặt để ngành KH-CN phát triển một cách tốt nhất, đồng bộ, bền vững và hiện đại", bà Đoàn Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận và thảo luận về chương trình công nghệ chiến lược, các chủ trương, chính sách phát triển KH-CN; Mô hình hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM; Vai trò nhà trường trong mô hình phối hợp 3 nhà (nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp); Tổng quan về lĩnh vực đổi mới sáng tạo...