Nhiều sáng kiến giúp Vĩnh Long nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Vĩnh Long xếp 17/34 tỉnh thành về chỉ số PII

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội thảo khoa học phân tích, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp cải thiện, nâng cao Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) tỉnh Vĩnh Long.

Quang cảnh Hội thảo khoa học phân tích, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp cải thiện, nâng cao Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Theo Sở KH-CN Vĩnh Long, Hội thảo là dịp nhìn nhận, khắc phục những điểm yếu, cải thiện các chỉ số thành phần thấp điểm; duy trì, phát huy các điểm mạnh, các chỉ số thành phần có số điểm cao và tăng dần vị trí xếp hạng chỉ số PII của tỉnh trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các xã, phường trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số PII của tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, hiệu quả nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PII; tăng cường sự phối hợp, chủ động trong việc cung cấp thông tin, số liệu và tài liệu minh chứng của các cơ quan, đơn vị có liên quan để phục vụ tính toán chỉ số PII của tỉnh hằng năm.

Theo kết quả phân tích, đánh giá của chỉ số PII năm 2025 do Bộ KH-CN công bố ngày 1.10.2025, tỉnh Vĩnh Long có tổng điểm 38,93 điểm, xếp hạng 17/34 tỉnh thành trên toàn quốc; xếp hạng thứ 3/6 trong Vùng kinh tế - xã hội ĐBSCL. Vĩnh Long có 5 điểm mạnh, gồm: chính sách thúc đẩy KHCN-ĐMST phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; cạnh tranh bình đẳng; đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý/10.000 dân; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Số sản phẩm OCOP 4 sao trở lên/10.000 dân.

Các đại biểu trình bày tham luận và đề xuất giải pháp khắc phục điểm yếu chỉ số PII của tỉnh ẢNH: NAM LONG

Báo cáo cũng chỉ ra 5 chỉ số thành phần là điểm yếu của tỉnh. Cụ thể là: chỉ số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT; quản trị điện tử; tín dụng cho khu vực tư nhân/1.000 lao động (tỉ đồng); mật độ DN/1.000 dân và tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo.

Nhiều đóng góp thúc đẩy Vĩnh Long thăng hạng chỉ số PII

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích kết quả Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh năm 2025. Đại diện Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đánh giá, Vĩnh Long là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm của vùng Tây Nam bộ, hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi và có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kết quả nghiên cứu của VCCI cũng cho thấy Vĩnh Long chưa phải là địa phương phát triển kinh tế xã hội dựa trên KHCN - ĐMST tốt, chỉ số đổi mới sáng tạo tốt.

Lễ ra mắt nền tảng cơ sở dữ liệu nền tỉnh Vĩnh Long. Đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn về công nghệ, mà còn là bước ngoặt quan trọng trong hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh ẢNH: NAM LONG

Kết quả phân tích thực trạng về chỉ số PII 2025 chỉ rõ, Vĩnh Long có thế mạnh ở thể chế và tác động. Điều này cho thấy, địa phương có "điểm sáng" và thành tựu trong phát triển cơ sở hạ tầng và tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng dịch vụ hành chính công, chuyển đổi số, và đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ cao đối với các sản phẩm OCOP. Mặt khác, sự biến động trong PII của Vĩnh Long năm 2025 chịu tác động không nhỏ sau việc sáp nhập hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long (hiện nay) tiếp nhận cả những thế mạnh cũng như khó khăn của hai tỉnh thành trên trong việc đẩy mạnh KHCN-ĐMST và chuyển đổi số.

Do đó, trong những năm tới, Vĩnh Long nên tiếp tục phát huy lợi thế về tính năng động của chính quyền địa phương, cạnh tranh bình đẳng trong môi trường doanh nghiệp, hạ tầng số, quản trị môi trường và phát huy thế mạnh nhờ về sản xuất nông nghiệp, sản xuất các nông sản mang tính đặc trưng riêng để thực hiện OCOP…

Đại diện Sở Tài chính Vĩnh Long cũng nêu giải pháp khắc phục điểm yếu đối với chỉ số mật độ DN/1.000 dân trên địa bàn tỉnh. Đó là: Phát triển các cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, thông thoáng; Đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo nền tảng cho doanh nghiệp hình thành và phát triển; Nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và cơ chế giám sát mật độ doanh nghiệp/1.000 dân trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long ghi nhận tiếp thu nhiều ý hiến, giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương ẢNH: NAM LONG

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 14; Sở GD-ĐT và Sở KH-CN đã trình bày các tham luận và đề xuất giải pháp khắc phục điểm yếu đối với chỉ số học sinh đạt giải kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT của tỉnh; giải pháp khắc phục điểm yếu đối với chỉ số tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo (%) của tỉnh; giải pháp khắc phục điểm yếu đối với chỉ số tín dụng cho khu vực tư nhân/1.000 lao động (tỉ đồng) trên địa bàn tỉnh; dự thảo kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Chỉ số PII được Bộ KH-CN công bố, triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023. Chỉ số PII được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) của từng địa phương, qua đó cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bộ chỉ số PII có 52 chỉ số thành phần, chia làm 7 trụ cột (trong đó, 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KHCN-ĐMST: thể chế; nguồn nhân lực và nghiên cứu; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển của doanh nghiệp. 2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế - xã hội: sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; tác động.



