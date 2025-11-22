An Giang: Bắt giam bị can đánh bác dâu 79 tuổi tử vong

Chiều 22.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Phút (30 tuổi, ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Phút là người đá bác dâu của mình khiến nạn nhân tử vong.

Bị can Võ Văn Phút bị Công an tỉnh An Giang khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, sáng 12.11, Võ Văn Phút nhậu say về nhà thì gặp ông Võ Văn Út (cha của Phút) cùng với bà N.T.R. (79 tuổi - bác dâu của Phút, ở ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn) đang ngồi xem ti vi. Sau đó, giữa Phúc và bà R. xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại. Nổi máu côn đồ, Phúc đi đến chỗ bà R. ngồi và dùng chân phải đá mạnh nhiều cái vào mặt bà R. khiến nạn nhân gục xuống nền nhà, bất tỉnh.

Thấy vậy, cha của Phút xông vào can ngăn và cùng mọi người đưa bà R. đi cấp cứu, nhưng bà R. tử vong trước khi đến bệnh viện. Riêng Phút, sau khi gây án đã đến Công an xã Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo xác minh ban đầu, bị can Phút không nghề nghiệp ổn định, không nơi ở nên được vợ chồng bà R. cho về sống chung nhà. Hiện vụ án giết người nói trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.