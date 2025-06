Bị truy nã về hành vi đánh bạc, từ Trung Quốc về Kiên Giang đầu thú

Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận Nguyễn Thúy Hằng (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, H.Gò Quao, Kiên Giang) bị truy nã về hành vi đánh bạc ra công an đầu thú.

Bị truy nã về hành vi đánh bạc Nguyễn Thúy Hằng đã bỏ trốn sang Trung Quốc và được vận động về nước đầu thú ẢNH: CACC

Theo Công an Kiên Giang, ngày 1.8.2023, Nguyễn Thúy Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Quao khởi tố về hành vi đánh bạc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau đó Hằng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 12.12.2023, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã đối với Hằng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Hằng sang Trung Quốc và trốn ở tỉnh Tứ Xuyên. Từ đó, lực lượng công an nhiều lần vận động gia đình thuyết phục Hằng về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 22.6, Hằng đến Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú. Qua đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hằng để tiến hành các hoạt động điều tra tố tụng tiếp theo.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Kiên Giang phục hồi để điều tra, xử lý theo quy định.