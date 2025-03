Cà Mau: Khen thưởng Công an TT.Trần Văn Thời phát hiện bị can trốn truy nã

Ngày 17.3, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định tặng giấy khen cho 2 cán bộ Công an TT.Trần Văn Thời về thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, bắt giữ bị can bị truy nã.

Trần Văn Đô là đối tượng truy nã, bị bắt khi đi làm căn cước công dân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 12.3, trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp đổi căn cước công dân, tổ công tác Công an TT.Trần Văn Thời gồm thượng úy Phạm Hoàng Huy và đại úy Nguyễn Văn Đến, phát hiện công dân Trần Văn Đô (ở ấp Độc Lập, xã Khánh Lộc, H.Trần Văn Thời) có dấu hiệu nghi vấn. Qua biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ công tác xác định Đô là đối tượng đang bị truy nã.

Theo xác minh, Trần Văn Đô bị Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) ra quyết định truy nã ngày 10.7.2022 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi phạm tội, Đô được tại ngoại nhưng bỏ trốn.

Ngay lập tức, Công an TT.Trần Văn Thời phối hợp Công an xã Khánh Lộc tiến hành bắt giữ Đô và báo cáo Công an tỉnh Cà Mau để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu lực lượng công an tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hồ sơ cấp căn cước nhằm phát hiện, bắt giữ các đối tượng truy nã còn lẩn trốn.