Vĩnh Long: Khởi tố bị can giao cấu với bé gái 14 tuổi quen qua Facebook

Ngày 20.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Kiến An (21 tuổi, ngụ ấp Thanh xuyên, xã Hàm Giang, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Lực lượng công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Kiến An ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8.2025, thông qua mạng xã hội Facebook, An quen với bé gái K.T.O.S (14 tuổi, ngụ Vĩnh Long), sau đó hẹn gặp gỡ S. nhiều lần.

Ngày 15.9, An rủ S. về nhà mình chơi rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi phát hiện vụ việc, người nhà của S. trình báo với cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành yêu cầu trưng cầu giám định đối với S. và phát hiện em bị xâm hại.

Vụ giao cấu với bé gái nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.