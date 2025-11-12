Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vĩnh Long: Đặt xe ôm công nghệ rồi đâm tài xế cướp tài sản

Nam Long
Nam Long
12/11/2025 12:33 GMT+7

Nam thanh niên ở Vĩnh Long đặt xe ôm công nghệ rồi dùng dao đâm tài xế để cướp tài sản, sau đó bỏ trốn.

Ngày 12.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phát Đạt (23 tuổi, ở P.Bến Tre, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khởi tố người đâm tài xế xe công nghệ cướp tài sản - Ảnh 1.

Nguyễn Phát Đạt nghe tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 3.11, anh P.V.L (39 tuổi, P.Phú Tân, Vĩnh Long), là tài xế xe ôm công nghệ, nhận đón khách qua ứng dụng đặt xe do Nguyễn Phát Đạt đặt.

Sau khi được chở từ ngã tư Tú Điền (đường Nguyễn Thị Định) đến điểm trả khách thuộc P.Bến Tre, Đạt bất ngờ dùng dao đâm vào đùi anh L., khống chế tài xế để cướp 1 điện thoại di động cùng 200.000 đồng. 

Gây án xong, Đạt bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, nạn nhân đến Công an P.Bến Tre trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Đạt.

Vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

