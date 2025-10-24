Cô gái 20 tuổi hẹn cụ ông U.90 đến nhà hớt tóc để cướp tài sản

Ngày 24.10, tin từ Công an xã Tân Thủy (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Thị Anh Thư (20 tuổi, ở ấp An Quí, xã Tân Thủy, Vĩnh Long), bàn giao cho Công an tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Huỳnh Thị Anh Thư cùng tang vật, tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 22.10, Thư điện thoại hẹn ông T.V.L (89 tuổi, ở ấp 1, xã Ba Tri, Vĩnh Long) đến khu vực ấp An Quí, xã Tân Thủ để hớt tóc cho cha mình. Khi ông L. đến nơi, Thư dẫn vào một chòi vắng người, rồi bất ngờ dùng vũ lực quật ngã, đè ông L. xuống nền xi măng để cướp 9 chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và khoảng 6 triệu đồng.

Ông L. chống cự quyết liệt khiến cả 2 bị trầy xước. Sau khi thoát ra ngoài, ông L. tri hô và cùng người dân đến Công an xã Tân Thủy trình báo sự việc; còn Thư đã bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thủy khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy tìm nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 9 giờ cùng ngày (22.10), lực lượng chức năng xác định Huỳnh Thị Anh Thư là nghi phạm và tổ chức bắt giữ khi Thư đang lẩn trốn tại nhà riêng ở ấp An Quí.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Thư đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của ông L. và khai báo nơi cất giấu. Công an xã Tân Thủy đã thu hồi tang vật, lập biên bản và bàn giao nghi phạm cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



