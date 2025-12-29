Cạnh tranh khốc liệt ở khu vực TP.HCM

59 ĐỘI TRANH TÀI VÒNG LOẠI

TNSV THACO cup 2026 có 60 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia. Ngoại trừ đội chủ nhà của vòng chung kết (Trường ĐH Nha Trang), 59 đội sẽ thi đấu vòng loại ở 4 khu vực, tranh 11 suất dự VCK. Vòng loại tranh tài từ ngày 9 - 27.1.2026. Các khu vực vòng loại gồm: phía bắc (bảng A), Duyên hải miền Trung (Huế - Đà Nẵng; bảng B), TP.HCM (bảng C), Tây Nam bộ (bảng D).

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (trái) từng đăng quang ở mùa giải 2024 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, bảng A - khu vực phía bắc có 12 đội, thi đấu từ 12 - 20.1.2026 tại sân Trường ĐH Thủy lợi. 12 đội được chia đều vào 3 nhóm, đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 3 đội xếp nhất mỗi nhóm sẽ giành 3 suất tham dự VCK.

Bảng B - khu vực Duyên hải miền Trung có 4 đội tham dự, thi đấu từ 18 - 22.1.2026, tại SVĐ Quân khu 5 - Đà Nẵng. 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Đội đứng nhất sẽ giành suất tham dự VCK.

Bảng C - khu vực TP.HCM có 35 đội tham dự, tranh tài từ 9 - 27.1.2026 tại SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn. 35 đội được chia vào 9 nhóm (8 nhóm 4 đội, 1 nhóm 3 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 9 đội nhất nhóm và 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất tại khu vực TP.HCM sẽ cùng với đội xếp nhì khu vực Tây Nam bộ thi đấu trận play-off để chọn ra 6 đội góp mặt ở VCK.

Bảng D - khu vực Tây Nam bộ có 8 đội tham dự, thi đấu từ 15 - 22.1.2026, tại SVĐ Trường ĐH Đồng Tháp. 8 đội chia đều vào 2 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm và xếp hạng. 2 đội nhất nhóm sẽ thi đấu trận chung kết khu vực, đội thắng giành vé trực tiếp tham dự VCK. Trong khi đó, đội thua trận chung kết khu vực (đội xếp nhì khu vực Tây Nam bộ) sẽ thi đấu play-off với 1 trong 11 đội của khu vực TP.HCM trên SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào ngày 27.1.2026 để giành suất vào VCK.

D ẤU ẤN KHU VỰC TP.HCM

Mọi năm vòng loại khu vực TP.HCM có khoảng 24 - 28 đội tham gia, chiếm khoảng một nửa số lượng trường đại học, cao đẳng, học viện đóng trên địa bàn, còn năm nay số đội tham dự lên tới 35. Việc tăng số lượng này có nhiều lý do. Trước hết là theo quy hoạch mới, không gian TP.HCM rộng mở. Khu vực Đông Nam bộ trước đây giờ chỉ còn các đội trường của Đồng Nai nên BTC quyết định đưa các đội khu vực này về TP.HCM thi đấu. Thứ hai là năm nay VCK dự kiến tổ chức tại sân Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa), mà mọi năm khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên (cũ) cũng chỉ có 4-6 đội tham dự và chỉ lấy 1 đại diện dự VCK. Vì đã có đội chủ nhà có mặt ở VCK nên để đảm bảo sự cạnh tranh cho các trường còn lại, BTC quyết định đưa các đội Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Đà Lạt về khu vực TP.HCM thi đấu. Như vậy, vòng loại TNSV THACO cup 2026 sẽ có 3 đội của Đồng Nai là Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2, 2 đội của khu vực Nam Trung bộ trước đây là Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Đà Lạt, cùng 30 đội của TP.HCM.

HLV trưởng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - ông Phạm Thái Vinh nhận định: "Nhìn qua số đội dự vòng loại khu vực TP.HCM, có thể thấy sự cạnh tranh ở mùa giải năm nay sẽ cực kỳ khốc liệt. Vì khi xác định dự giải, trường nào cũng có sự chuẩn bị nghiêm túc. Trong đó, những tân binh của vòng loại khu vực TP.HCM như đội Trường ĐH Quy Nhơn, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đều là những đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng và háo hức được thể hiện. Khá hồi hộp để chờ kết quả bốc thăm, nhưng chúng tôi sẽ tự tin dù chạm trán bất kỳ đội nào".

Vòng loại khu vực TP.HCM có tổng cộng 57 trận đấu. Trong đó, 23 trận (bao gồm 6 trận play-off) được tổ chức tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 34 trận còn lại đấu trên một địa điểm mới là sân Tao Đàn (P.Bến Thành, TP.HCM).