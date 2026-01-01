Năm mới 2026: Nghe gen Z kể chuyện thành công

Thành công lớn nhất là được trưởng thành

Nếu được dùng một từ để miêu tả năm 2025 của tôi, đó sẽ là "thành công". Nhưng không phải thành công được đo bằng danh xưng hay những tràng pháo tay ngắn ngủi, mà là thành công của việc tìm thấy tiếng nói của bản thân và dùng tiếng nói ấy để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Gen z tụi mình xem đó là hành trình của những dấu mốc đáng nhớ, giúp tôi hiểu rõ hơn thế nào là thành công. Thành công không chỉ được công nhận, mà còn được trao cơ hội để lan tỏa điều tích cực.

Cột mốc đầu tiên là danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên VN vào tháng 7.2025. Với tôi, điều ý nghĩa nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở khoảnh khắc được đứng trên sân khấu chung kết, chia sẻ về trách nhiệm học tập suốt đời của trí thức trẻ và đưa ngành marketing đến gần hơn với cộng đồng. Chính lúc ấy, tôi nhận ra rằng tiếng nói của người trẻ, nếu được đặt đúng chỗ và xuất phát từ tri thức, có thể tạo ra sức vang rất lớn.

Tôi cũng vinh dự được tham gia "Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên VN tại Trung Quốc 2025", giúp tôi mở rộng góc nhìn quốc tế...

Với tôi, thành công không chỉ nằm ở những gì ta đạt được cho riêng mình, mà ở việc ta đã đóng góp được gì cho xã hội. Bước sang năm mới, tôi mong mình sẽ tiếp tục học tập không ngừng, lan tỏa nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn, bởi thành công lớn nhất của người trẻ là được trưởng thành cùng đất nước.

Nguyễn Viết Hoài Nam, Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên VN 2024

Gen z tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng

Với mình, thành công không chỉ được đo bằng danh hiệu hay kết quả hữu hình, mà còn bằng việc người trẻ có dám lựa chọn con đường riêng, có đủ can đảm để theo đuổi đến cùng và có giữ được sự tử tế trong hành trình đó hay không. Khi người trẻ biết mình muốn gì sẽ sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Năm qua, mình may mắn đạt được một số thành công trong học tập và nghiên cứu khoa học, từ việc hoàn thành các đề tài nghiên cứu, công bố các công trình khoa học, đến việc nhận được những danh hiệu, giải thưởng mà trước đây từng coi là mục tiêu rất xa như Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM...

Bước sang năm mới, mình vẫn sẽ tiếp tục chương trình học Erasmus Mundus SERP+ về vật liệu nano. Trong môi trường đa dạng văn hóa của châu Âu, mình mong muốn bản thân sẽ kỷ luật hơn, bền bỉ hơn và sâu sắc hơn. Hơn hết, mình sẽ tiếp tục theo đuổi nghiên cứu vật liệu nano y sinh gắn với các nguồn dược liệu bản địa của VN.

Nguyễn Quốc Trung, du học sinh bậc thạc sĩ chương trình Erasmus Mundus tại ĐH Paris-Saclay (Pháp)

Biến tri thức thành giá trị thực tế giúp ích cho xã hội

Mình thầm cảm ơn bản thân vì một hành trình rực rỡ và đầy ắp trải nghiệm. Dấu ấn lớn nhất của mình là danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành công nghệ thông tin tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trái ngọt cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Năm qua cũng mở ra cho mình cơ hội vươn ra biển lớn, từ việc sang Hàn Quốc để tham gia Hackathon DIVE tại Busan, cho đến niềm hạnh phúc khi 3 bài báo khoa học được công bố quốc tế. Đặc biệt, mình cũng được thử sức và cống hiến tại MISA, một trong những công ty công nghệ hàng đầu VN, mở ra cho mình nhiều cơ hội để tiếp cận với các vấn đề thực tiễn. Tất cả là những mảnh ghép hoàn hảo giúp mình hiện thực hóa những kiến thức hàn lâm vào các bài toán dữ liệu thực tế, phục vụ cộng đồng.

Mình tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực AI. Mình dự định sẽ theo đuổi bậc học cao hơn, tham gia sâu vào các phòng lab quốc tế để tìm kiếm những giải pháp công nghệ mới. Mình muốn chứng minh rằng người trẻ VN hoàn toàn đủ bản lĩnh để ghi tên mình trên bản đồ công nghệ thế giới.

Với mình, thành công không chỉ đo đếm bằng những tấm bằng khen hay chức danh. Thành công là sự trưởng thành trong tư duy, là khả năng biến tri thức thành giá trị thực tế giúp ích cho xã hội, và quan trọng nhất là giữ được sự cân bằng để luôn cảm thấy hạnh phúc trên hành trình mình đi. Mình chọn thành công mang tên "giá trị" và "cống hiến".

Cao Phan Khánh Duy, thủ khoa đầu ra ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giải quyết các bài toán của xã hội

Là một nữ sinh lựa chọn theo đuổi khoa học công nghệ, mình không chỉ đối diện với áp lực học thuật, khối lượng kiến thức lớn và tốc độ phát triển nhanh của ngành, mà còn phải vượt qua những định kiến vô hình vẫn tồn tại với nữ giới trong lĩnh vực này.

Bên cạnh "đam mê" và "ý nghĩa", có 2 động lực rất cụ thể khiến mình lựa chọn và bền bỉ với con đường này. Thứ nhất, khát khao khẳng định năng lực và vượt qua những định kiến vô hình dành cho nữ giới trong khoa học công nghệ. Thứ hai, niềm tin rằng khoa học dữ liệu tạo ra một "sân chơi công bằng", nơi kết quả được đánh giá bằng năng lực và giá trị tạo ra, chứ không phải bởi xuất phát điểm. Chính cảm giác "mình làm được, mình tạo ra được giá trị thật" đã giúp mình kiên trì theo đuổi đến cùng.

Mình may mắn đạt được một số dấu mốc đáng trân trọng như danh hiệu Nữ sinh Khoa học công nghệ VN 2025, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 và cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với thực tiễn.

Với mình, thành công không chỉ được đo bằng thành tựu hữu hình mà còn bằng giá trị bền vững mình tạo ra cho cộng đồng và sự kiên định với lựa chọn có ý nghĩa của bản thân.

Võ Ngọc Minh Anh, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM



