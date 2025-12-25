Khi lịch sử “lên web” và trở nên cuốn hút với gen Z

Thu Trúc cho biết hiện vẫn còn không ít gen z là học sinh tỏ ra thờ ơ, thiếu hứng thú với các môn học liên quan đến lịch sử, địa lý và di sản văn hóa. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là xây dựng các website tương tác, được xem là hướng đi phù hợp và cấp thiết. Cách tiếp cận này giúp chuyển đổi từ học thụ động sang học chủ động, tăng tính trải nghiệm, khơi dậy hứng thú, qua đó nâng cao ý thức và thúc đẩy hành vi bảo tồn di sản ở học sinh.

Minh Điều và Thu Trúc xây dựng website “Về miền di sản” thu hút nhiều học sinh truy cập ẢNH: DUY TÂN

Xuất phát từ thực tiễn đó, Trúc đã cùng Điều xây dựng dự án "Nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa thế giới của VN cho học sinh THPT qua website "Về miền di sản". Mục đích của dự án là kết nối thế hệ trẻ với lịch sử và văn hóa dân tộc bằng công nghệ số, góp phần bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ di sản. Website được thiết kế với nhiều chuyên mục phong phú như di sản văn hóa vật thể, di sản phi vật thể, di sản thiên nhiên…; qua đó tích hợp và giới thiệu hầu hết các loại hình di sản của VN. Đặc biệt, nhiều chuyên mục sáng tạo và giàu tính tương tác như "Cuộc phiêu lưu cùng di sản", "Bảo tàng tri thức", "Bản tin", "Chia sẻ cùng nhau" đã tạo sức hút, khơi gợi sự tò mò và hứng thú cho người truy cập.

"Chẳng hạn, ở mục di sản văn hóa thiên nhiên, nhóm em tích hợp đầy đủ thông tin, hình ảnh của vịnh Hạ Long, vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, cao nguyên đá Đồng Văn; đặc biệt là tích hợp QR Code để lan tỏa di sản", Điều cho biết thêm.

Trải nghiệm thực tế cho thấy website "Về miền di sản" có sức hút đối với học sinh. Lê Hoàng Kim (lớp 11A10) cho biết khác với cách học truyền thống chủ yếu đọc - chép, website giúp em tiếp cận di sản bằng hình ảnh, video và các nội dung tương tác sinh động. "Em cảm thấy việc tìm hiểu di sản trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn. Khi xem từng địa danh, từng câu chuyện gắn với di sản, em thấy tự hào và có ý thức giữ gìn hơn", Kim chia sẻ. Trong khi đó, Nguyễn Quốc Vĩnh Hưng (lớp 12A1) đánh giá cao tính trực quan và khả năng chủ động khám phá của website. "Website giống như một chuyến tham quan di sản trực tuyến. Tụi em có thể tự tìm hiểu, tự đặt câu hỏi và rút ra ý nghĩa của việc bảo tồn di sản, chứ không còn học theo kiểu đối phó", Hưng nói. Theo Hưng, cách tiếp cận này giúp học sinh hình thành suy nghĩ rằng bảo tồn di sản không phải là việc xa vời, mà là trách nhiệm cụ thể của người trẻ hôm nay.

Mới đây, dự án số hóa di sản VN của Trúc và Điều đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học năm học 2025 - 2026 của TP.Cần Thơ.

Thầy Lê Minh Châu, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lưu Hữu Phước, cho biết Điều và Trúc luôn nỗ lực trong học tập, phong trào nhà trường và hơn hết là đam mê nghiên cứu khoa học. Hai em đã tự tìm sách và tư liệu để thực hiện dự án, tạo ra các sản phẩm thử nghiệm, qua đó lan tỏa giá trị di sản đến cộng đồng, nhất là các bạn học sinh.