Sắp đi chụp ảnh áo dài tết, đừng bỏ qua những bí quyết này…

Cách tạo dáng để tránh... bị đơ

Ngay từ cuối tháng 11, Lê Thị Kim Huyền (25 tuổi, ngụ tại TP.HCM) đã chủ động chuẩn bị cho bộ ảnh tết của mình. Năm nay, Huyền chọn chụp tại Tu viện Vĩnh Nghiêm, P.Tân Thới Hiệp (Q.12 cũ). Đây là địa điểm chụp yêu thích nhiều năm liền của Huyền vì khung cảnh đẹp nhưng không quá đông người.

Kim Huyền chụp ảnh tết từ cuối tháng 11 ẢNH: NVCC

Huyền cho biết: “Vì chụp ảnh tết nên mình chọn áo dài cách tân. Tranh thủ chụp sớm vừa tránh chen chúc, vừa có nhiều thời gian tạo dáng mà không bị áp lực. Nên chụp vào buổi sáng và ưu tiên những ngày trong tuần vì thứ bảy, chủ nhật thường rất đông người, khó lấy góc đẹp”.

Để bức ảnh thêm sống động và tránh cảm giác “bị đơ”, Huyền chuẩn bị nhiều phụ kiện nhỏ như dây chuyền ngọc trai, hoa ly, một chiếc lồng chim mini để tương tác khi tạo dáng. Nhờ vậy, biểu cảm tự nhiên hơn, khung hình cũng trở nên phong phú.

Là thợ trang điểm đồng thời cũng đã chụp nhiều bộ ảnh tết, Lại Yến Nhi (20 tuổi, ngụ tại TP.HCM), cho biết năm nay áo dài suông đính kim sa đang là mẫu được yêu thích. “Trang điểm chụp ảnh tết thường thiên về sự nhẹ nhàng, trong trẻo. Không quá đậm, ưu tiên tôn đường nét gương mặt để lên hình đẹp một cách tự nhiên”, Nhi chia sẻ.

Về phụ kiện, Nhi khuyên mọi người nên chuẩn bị hoa tươi, hoa giả như lan, ly… hoặc các đạo cụ như: quạt, dù để tạo sự mềm mại khi tạo dáng. Nhi cho biết thêm: “Ảnh tết đẹp nhất là khi bắt được những khoảnh khắc tự nhiên. Cứ vui vẻ, thoải mái, tận dụng ánh nắng và gió để tạo dáng. Với kinh nghiệm của mình thì khung giờ 7–8 giờ sáng là ánh sáng trong và đẹp nhất”.

Yến Nhi trong bộ ảnh áo dài tết 2026 ẢNH: NVCC

Một số địa điểm Nhi gợi ý để có khung cảnh tết đậm nét truyền thống gồm chùa Bà Thiên Hậu, P.Chợ Lớn (Q.5 cũ); Bảo tàng TP.HCM, P.Sài Gòn (Q.1 cũ).

Những địa điểm chụp ảnh tết đang "hot"

Từ tháng 11, nhiều nhiếp ảnh đã bắt đầu nhận lịch chụp ảnh tết. Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn (29 tuổi, ngụ tại TP.HCM), cho biết năm nay khách chuộng các địa điểm như: Tu viện Vĩnh Nghiêm, Tu viện Khánh An nhờ không gian rộng, mang nét thanh tịnh phù hợp với áo dài.

Để thêm phần duyên dáng và tự nhiên, nhiều bạn trẻ thường phối thêm các phụ kiện như: nón, hoa... ẢNH: THANH PHÚ

Áo dài là trang phục được nhiều người ưa chuộng để chụp ảnh tết ẢNH: THANH PHÚ

Theo Sơn, đa số khách lựa chọn áo dài, Việt phục khi chụp ảnh tết. “Khung giờ vàng buổi sáng là đẹp nhất, nhưng những giờ khác cũng không quá tệ chỉ cần trời không nắng gắt. Để hỗ trợ khách, mình luôn chuẩn bị sẵn phụ kiện như quạt, dù, nón, hoa để khách dễ tạo dáng hơn”, Sơn chia sẻ.

Nhiếp ảnh Đoàn Thanh Phú (27 tuổi, ngụ tại TP.HCM) bổ sung thêm nhiều địa điểm đang “hot” mùa này như: Bảo tàng Áo dài, P.Long Phước (TP.Thủ Đức cũ); Tu viện Khánh An, P.An Phú Đông (Q.12 cũ); quán cà phê Đá Bào, P.Xuân Hòa (Q.3 cũ). “Những nơi mang phong cách xưa cổ, nghệ thuật rất hợp với chủ đề tết truyền thống. Về trang phục, mình thấy áo dài, Việt phục, áo Nhật Bình đều phù hợp và lên hình đẹp trong những bối cảnh này”, Phú cho biết.

Nhiều thợ chụp ảnh đang vào mùa chạy show dịp tết ẢNH: T.P

Theo Phú, khung giờ đẹp nhất để chụp ảnh là buổi sáng hoặc chiều và nên tránh chụp vào buổi trưa để không bị ánh nắng gắt làm cháy ảnh. “Cách tạo dáng mình sẽ hướng dẫn xuyên suốt buổi chụp, tùy theo bối cảnh và phụ kiện khách mang theo. Nhưng nhìn chung, dáng tự nhiên, nhẹ nhàng luôn mang đến cảm giác đẹp nhất”, Phú chia sẻ.