Giới trẻ

Ngày càng nhiều người đi chợ tết trên... điện thoại

Thảo Phương
Thảo Phương
15/01/2026 15:00 GMT+7

Thay vì trực tiếp đi ra chợ hay các cửa hàng để sắm đồ tết, nhiều người trẻ chọn đi chợ tết online trên điện thoại.

Chợ tết gói gọn trong giỏ hàng online

Dịp giảm giá ngày 15.1 được xem là đợt sale lớn cuối cùng trước Tết Nguyên đán của các sàn thương mại điện tử. Do vậy, nhiều bạn trẻ chọn đi chợ tết... ngay trên điện thoại, mua sắm từ khay mứt, bánh kẹo, lọ hoa, đồ trang trí đến quần áo, mỹ phẩm...

Thay vì dành cả buổi để đi chợ tết, không ít người trẻ hiện nay chọn cách mở ứng dụng trực tuyến để sắm sửa. Nguyễn Lan Anh (24 tuổi), ngụ tại đường Võ Văn Kiệt, P.An Đông, TP.HCM (trước đây là Q.5), cho biết vài năm nay cô gần như sắm đồ tết hoàn toàn online. 

Nhiều người thích ‘đi chợ tết’ trên điện thoại - Ảnh 1.

Người trẻ tranh thủ đợt giảm giá ngày 15.1 để mua sắm đồ tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Tranh thủ đợt giảm giá cận tết này, mình đặt mua cho mẹ một khay đựng mứt, lọ cắm hoa, bao lì xì và vài món đồ trang trí cho cây mai. Mua như vậy tiện vì vừa dễ so giá, vừa không phải xách đồ lỉnh kỉnh, hàng được giao đến tận nhà”, Lan Anh chia sẻ.

Theo Lan Anh, thời điểm cuối năm công việc bận rộn khiến việc mua sắm online trở thành lựa chọn phù hợp. “Nếu đi chợ hay cửa hàng mua trực tiếp thì ít nhất cũng mất cả buổi, chưa kể thời gian di chuyển, cuối năm chỗ nào cũng đông, nhiều khi mua quần áo phải bốc số xếp hàng mới được vào thử đồ. Trong khi đó, mua online chỉ tốn vài phút, nếu không ưng ý có thể hoàn hàng. Những món đồ trang trí tết mình mua cho gia đình thì đổi địa chỉ giao về nhà luôn, không phải mất công mang từ thành phố về”, Lan Anh nói.

Nhiều bạn trẻ cho biết đợt sale 15.1 được xem là mốc “chốt đơn” quan trọng, bởi sau thời điểm này, việc mua sắm online tiềm ẩn rủi ro giao hàng trễ, không kịp tết. Vì vậy, ngoài bánh mứt và đồ trang trí, các mặt hàng như quần áo, giày dép, mỹ phẩm cũng được tranh thủ mua sắm trong dịp này.

Tranh thủ ngày sale để sắm đồ tết

Lê Thùy Trâm (26 tuổi), ngụ tại đường Lũy Bán Bích, P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM (trước đây là Q.Tân Phú), cho biết cô tranh thủ mua nhiều món trong dịp giảm giá này.

“Mình mua quần áo, một đôi giày búp bê da lộn, kem nền và nước tẩy trang. Một vài món mua để tết dùng, một số món sắp hết nên sẵn dịp sale mình mua luôn. Mua online dịp sale tiết kiệm hơn khá nhiều so với ra cửa hàng. Ví dụ, một cây son mình mua trực tiếp ngoài cửa hàng là 159.000 đồng, nhưng khi đặt online chỉ còn 125.000 đồng”, Thùy Trâm nói.

Nhiều người thích ‘đi chợ tết’ trên điện thoại - Ảnh 3.

Đơn hàng với giá hời mà Nhi đặt mua trong một phiên livestream của người nổi tiếng dịp sale 15.1

ẢNH: NVCC

Tương tự, trong đợt sale ngày 15.1, Phạm Uyên Nhi (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thái Học, P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM (trước đây là Q.Tân Phú), cũng chốt đơn một hộp phấn nước với giá ưu đãi khi đặt mua qua livestream của một KOL nổi tiếng. “Mình đặt mua với giá chỉ 127.000 đồng, rẻ hơn ngày thường. Chưa kể còn được tặng thêm kem che khuyết điểm và má hồng kem, nên thấy rất hời”, Uyên Nhi chia sẻ.

Nhiều người cho biết họ tranh thủ “đi chợ” trong những khoảng thời gian rảnh trong ngày. “Mỗi lần rảnh mình lại "dạo" trên các sàn thương mại điện tử, thấy món nào ưng ý thì thêm dần vào giỏ hàng. Đến đợt sale thì chốt đơn để mua được với giá tốt”, Nguyễn Minh Thư, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM nói.

Nhiều người thích ‘đi chợ tết’ trên điện thoại - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ thích mua sắm online dịp sale vì giá rẻ và tiện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Minh Thư cho biết lý do cô yêu thích mua sắm online là vì tiện lợi, giá thành rõ ràng và hạn chế tình trạng mua hớ. “Có nhiều mặt hàng mình không biết giá cụ thể. Nếu đi chợ mua trực tiếp, người bán nói giá bao nhiêu mình cũng khó trả. Còn mua online thì không lo chuyện bị nói thách”, Minh Thư cho hay.

Dù vậy, không ít người thừa nhận mua sắm online rất thuận tiện, nhưng họ vẫn không muốn bỏ qua không khí của chợ tết truyền thống. “Mình mua hầu hết đồ trên mạng, nhưng lúc về quê vẫn dành một buổi đi chợ hoa hoặc dạo chợ tết cùng mẹ để cảm nhận không khí tết”, Thùy Trâm chia sẻ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
