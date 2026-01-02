Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán: Quan tâm tết nào hơn?

Nói nhiều hơn về Tết Dương lịch

Tết Dương lịch xuất hiện dày đặc trong câu chuyện: kế hoạch du lịch, check-in, countdown, bắt đầu lại từ đầu... Với nhiều người đây là dịp mang đậm dấu ấn cá nhân.

"Mình thích Tết Dương lịch vì nó không nặng nề. Chỉ cần nghỉ vài ngày, tụi mình rủ nhau đi chơi, đi du lịch. Không có cảm giác phải làm tròn trách nhiệm hay vai trò gì cả", Nguyễn Minh Trang, nhân viên làm tại một công ty thiết bị nột thất ở phường Phú Thọ, TP.HCM (thành viên câu lạc bộ tennis Trường đua) chia sẻ.

Với những người đã đi làm, Tết Dương lịch còn là mốc thời gian gắn với công việc và mục tiêu. "Công ty mình làm theo kế hoạch năm dương lịch nên Tết Dương lịch quan trọng hơn về mặt tinh thần", Trần Hoàng Nam (26 tuổi) nhân viên Vietcombank nói.

Tết dương lịch là dịp người trẻ trải nghiệm, vui chơi thỏa thích ẢNH NHẬT THỊNH

Không ít người trẻ thừa nhận họ háo hức Tết Dương lịch hơn vì sự tự do. "Không phải về quê, không phải họ hàng, không phải câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng?", "Bao giờ lấy vợ?", "Đi làm lương tháng bao nhiêu?", Hà Linh Chi (25 tuổi), làm truyền thông cho một công ty quảng cáo tại P.Sài Gòn, TP.HCM) chia sẻ. Linh còn nói nửa đùa nửa thật: "Tết Dương lịch là tết của mình".

Nhưng Tết Nguyên đán vẫn là điều khó thay thế

Dù nói nhiều về Tết Dương lịch, thế nhưng phần lớn người trẻ vẫn khẳng định Tết Nguyên đán có vị trí đặc biệt mà không cái tết nào thay thế được.

"Cả năm mình có thể không về nhà, nhưng Tết Nguyên đán thì khác. Về nhà mấy ngày thôi nhưng cảm giác rất… tết", Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi), kỹ sư xây dựng, Công ty TNHH Hùng Cường, TP.HCM, chia sẻ.

Với nhiều bạn trẻ, Tết Nguyên đán là ký ức tuổi thơ, là không khí gia đình mà Tết Dương lịch không mang lại. "Tết Nguyên đán có mâm cơm, có dọn nhà, có tiếng cười của cả gia đình. Tết Dương lịch vui, nhưng nó vui theo kiểu nhanh và nhẹ", Thu Hà, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói.

Hàng năm nhiều bạn trẻ học hành, làm ăn xa nhà về quê đón tết với gia đình ẢNH: C.T.V

Tuy nhiên, chính sự "đầy đủ" ấy cũng khiến không ít người trẻ cảm thấy áp lực. Chi phí về quê, tiền mừng tuổi, quà cáp, cùng những kỳ vọng vô hình từ gia đình khiến Tết Nguyên đán vừa được mong chờ, vừa khiến nhiều người e ngại.

"Mình rất thương ba mẹ, nhưng mỗi lần tết cũng áp lực. Hỏi chuyện công việc, lương bao nhiêu, khi nào lập gia đình… đôi lúc khiến mình chỉ muốn tết trôi qua nhanh", Linh Chi chia sẻ thêm.

Người trẻ so sánh hai cái tết ra sao?

Khi được hỏi quan tâm tết nào hơn, nhiều người trẻ không chọn một đáp án tuyệt đối. "Tết Dương lịch là cho bản thân, Tết Nguyên đán là cho gia đình. Mình cần cả hai", Trần Hoàng Nam, sinh viên Trường ĐH Văn Lang chia sẻ.

Một số người trẻ thậm chí cho rằng Tết Dương lịch đang "dễ thở" hơn trong bối cảnh cuộc sống ngày càng bận rộn. "Nếu chỉ xét cảm giác thoải mái, mình thích Tết Dương lịch hơn. Nhưng nếu hỏi tết nào quan trọng, thì vẫn là Tết Nguyên đán", Minh Trang thẳng thắn.

Theo thạc sĩ xã hội học Lê Tuấn Minh (tốt nghiệp Trường ĐH Mở TP.HCM), việc người trẻ bàn nhiều hơn về Tết Dương lịch là xu hướng tất yếu trong quá trình hiện đại hóa. "Tết Dương lịch phù hợp với nhịp sống công nghiệp, nơi con người chịu nhiều áp lực công việc và cần những khoảng nghỉ ngắn để hồi phục. Người trẻ quan tâm đến Tết Dương lịch không phải vì họ xem nhẹ Tết Nguyên đán, mà vì họ cần một không gian cho chính mình", thạc sĩ Minh phân tích. Trong khi đó, Tết Nguyên đán vẫn giữ vai trò là trục văn hóa của gia đình Việt. "Dù cách đón tết có thay đổi nhưng tinh thần sum họp vẫn còn nguyên", thạc sĩ Minh cho hay.

Chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Đặng Hoàng An, cho rằng việc người trẻ cảm thấy áp lực với Tết Nguyên đán là điều dễ hiểu. Vì tết ngày nay thường đi kèm nhiều kỳ vọng: phải kết hôn, phải thành công, phải "có gì đó để khoe"... Trong khi người trẻ vốn đã áp lực nhiều mặt, họ mong một cái tết nhẹ nhàng để nghỉ ngơi, hồi phục và "được trở về" chứ không phải gồng mình tỏ ra mình vẫn ổn.

Cũng theo thạc sĩ Đặng Hoàng An, thực tế cho thấy, người trẻ ngày nay không chọn một trong hai. Họ học cách sử dụng mỗi cái tết cho một nhu cầu khác nhau trong đời sống. Tết Dương lịch giúp họ nghỉ ngơi, sắp xếp lại bản thân, thử những trải nghiệm mới. Tết Nguyên đán giúp họ quay về, giữ sợi dây kết nối với gia đình. Đây cũng là cách người trẻ dung hòa giữa hiện đại và truyền thống.

"Việc Tết Dương lịch ngày càng được nhắc đến không làm lu mờ Tết Nguyên đán, mà phản ánh một xã hội đang đa dạng hóa cách sống và cách tận hưởng các giá trị văn hóa. Hai cái tết phục vụ hai nhu cầu khác nhau. Tết Dương lịch là dịp hòa chung nhịp sống toàn cầu, còn Tết Nguyên đán là giữ gìn bản sắc văn hóa, nguồn cội. Khi con người càng hội nhập, người trẻ càng cần một nơi để quay về và đó chính là tết cổ truyền", thạc sĩ Đặng Hoàng An nói.