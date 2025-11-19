Giá rau tăng quá cao: Người săn sale, người tập tành trồng rau…

Chị Phan Thị Nhung (35 tuổi), công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung (TP.HCM), cho biết giá rau tăng nhanh đến mức chị không khỏi hốt hoảng. Mới một tháng trước, các mặt hàng rau vẫn ở mức dễ chịu. Nhưng nay, chị Nhung chia sẻ chị thấy rằng nhiều loại đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. "Xà lách nay đến 40.000 đồng/kg, cải 30.000 đồng/kg, rau muống 40.000 đồng/kg… Mình nghe giá mà thấy ngao ngán", chị Nhung chia sẻ.

Tại chợ Thủ Đức, chợ Từ Đức (hay còn gọi là chợ Bắc Ninh, TP.HCM), giá rau cũng tăng mạnh theo diễn biến thời tiết. Cà chua được bán với mức 40.000 - 45.000 đồng/kg, dưa leo khoảng 25.000 đồng/kg, còn rau muống vọt lên 70.000 - 90.000 đồng/kg... Một số tiểu thương cho rằng mưa lớn kéo dài khiến nhiều ruộng bị ngập, sản lượng giảm mạnh nên giá rau buộc phải tăng khiến khách nào mua cũng than.

Tại quầy rau này, giá cà chua từ 40.000 - 45.000 đồng/kg tùy loại, dưa leo 25.000 đồng/kg,... Nhiều khách chia sẻ giá tăng quá nhanh so với tháng trước ẢNH: AN VY

Giá tăng cao khiến người trẻ phải đắn đo khi chọn mua rau củ ẢNH: AN VY

Không chỉ chợ truyền thống, giá rau tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị cũng đội lên đáng kể. Theo ghi nhận của người viết, bắp cải tím ở đây dao động khoảng 40.000 đồng/kg, bầu 35.000 đồng/kg, cà rốt 35.000 đồng/kg… Tại nhiều quầy rau, không ít bạn trẻ vừa chọn mua vừa than thở vì giá cao hơn hẳn so với trước đây.

Bạn trẻ đắn đo khi nhìn giá rau tăng chóng mặt ẢNH: AN VY

Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, nói rằng khoảng một tháng trước, bạn mua rau muống chỉ 15.000 đồng/kg. "Giờ cũng tầm giá đó nhưng người bán chỉ bốc cho mình một nhúm nhỏ. Giá hiện tại hơn 40.000 đồng/kg. Với tình hình thời tiết thất thường như bây giờ, mình nghĩ giá còn có thể tăng nữa", Nhi nói.

Quầy rau tại chung cư Chương Dương Home sau giờ tan tầm ẢNH: AN VY

Chị Mai Châu Thành (30 tuổi), ngụ chung cư Thủ Thiêm Sky (TP.HCM), cho biết là người thích ăn rau nhưng chưa bao giờ chị phải lo lắng về giá rau như hiện nay. "Mình thấy chi phí mua rau hiện nay có khi còn mắc hơn cả mua thịt. Mẹ mình ở Q.8 (cũ) cũng kể bữa mới ra chợ, mua cà chua 50.000 đồng/kg mà bà phải giật mình", chị nói.

Giỏ đi chợ của chị Thành không thể thiếu rau ẢNH: AN VY

Để tiết kiệm, chị Thành bắt đầu chuyển sang mua rau qua các ứng dụng trực tuyến có tích điểm và khuyến mãi. "Rau trên app được kiểm định đầy đủ, giá cả cũng mềm hơn. Ngoài ra, mình canh thêm giờ giảm giá ở các cửa hàng để mua sắm cho tiết kiệm", chị chia sẻ.

Không chỉ tìm đến khuyến mãi, nhiều bạn trẻ còn tính toán kỹ lưỡng từng bữa ăn để cân đối chi phí. Trần Kim Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, nói hiện tại, bạn phải cân nhắc từng món trong ngày. "Mình ưu tiên mua loại nào ăn được lâu hoặc có thể chế biến nhiều món. Ngoài ra, mình cũng nhờ gia đình ở quê gửi rau củ nhà trồng lên để tiết kiệm", Phúc nói.

Và cũng theo Phúc, có ý kiến cho rằng có thể thay thế rau xanh bằng trái cây vì đều có vitamin và chất xơ, nhưng bạn vẫn cảm thấy bữa cơm thiếu rau "thiếu thiếu điều gì đó".

Giá rau tăng khiến các bà nội trợ phải thở dài ẢNH: AN VY

Trước cảnh giá rau tăng nhanh, một số người trẻ tìm cách tự trồng rau ngay tại nhà. Anh Phan Thanh Tuấn (32 tuổi), ngụ đường Lã Xuân Oai, P.Long Phước, TP.HCM (trước là P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức), cho biết anh tận dụng phần đất phía sau tiệm cá cảnh để trồng bí, bầu, mướp và một số loại rau ngắn ngày. Theo anh Tuấn, trồng rau không quá khó, chỉ cần đầu tư thời gian và "mát tay" một chút là có thể thu hoạch đều đặn. "Mình đang tính trồng thêm vài loại rau khác để đổi món. Bữa cơm có thêm ít rau tự trồng cũng vui", anh nói.

Vườn rau nhỏ xinh của anh Tuấn ẢNH: AN VY

Ở Đà Nẵng, chị Lê Thị Ánh Minh (34 tuổi), được nhiều người trong các nhóm trồng rau xem là "cao thủ", cho biết việc tự trồng rau tại nhà giúp gia đình chị chủ động hoàn toàn nguồn rau sạch, đồng thời giảm đáng kể chi phí trong bối cảnh giá cả leo thang. Trên sân thượng nhà chị Minh, các loại rau, dưa, cà chua, dưa lưới… đều phát triển xanh tốt, nhiều giàn trĩu quả.

Tự trồng rau sạch giúp chị Minh chủ động hoàn toàn nguồn rau sạch, đồng thời giảm đáng kể chi phí trong bối cảnh giá cả leo thang ẢNH: NVCC

"Ban đầu mình chỉ trồng những loại đơn giản như rau cải, rau muống. Nhưng trồng một thời gian thì mình đam mê, rồi mở rộng thêm nhiều loại khác. Khu vườn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, nhất là khi mọi thứ đều tăng giá", chị Minh nói.

Theo chị Minh, bí quyết lớn nhất khi trồng rau tại nhà chính là kiên trì và chịu khó quan sát. "Mình phải theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của cây: khi nào cần nắng, khi nào cần giảm nước, khi nào cần bón phân… Tất cả đều phải qua quá trình, không thể đốt cháy giai đoạn. Ai cũng phải trải qua thời gian đó, không được bỏ bước nào. Chỉ cần kiên trì và chăm chỉ thì nhất định sẽ thành công", chị Minh chia sẻ.

Trong bối cảnh thời tiết thất thường, giá rau tiếp tục có nguy cơ tăng, không ít người trẻ đang tự tìm cho mình cách thích nghi. Người săn khuyến mãi, người tối ưu bữa ăn, nhờ gia đình hỗ trợ, người lại chọn trồng rau tại nhà... Những cách sáng tạo ấy đã phần nào giúp họ vượt qua giai đoạn giá cả chạm nóc.