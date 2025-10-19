Nữ y sĩ đầu tư 1 tỉ đồng mở rộng 2.000 mét vuông đất trồng rau…

Từ nhu cầu bữa ăn gia đình đến trang trại rau sạch

Trong bối cảnh yêu cầu khắt khe về thực phẩm an toàn, mô hình trồng rau thủy canh đang trở thành hướng đi bền vững cho nhiều nông hộ ở đồng bằng sông Cửu long. Trong đó, cơ sở rau sạch Phúc Lâm Viên của chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung là một điển hình tiêu biểu, bởi không chỉ làm nông sạch, mà còn ứng dụng công nghệ số để tiếp cận người tiêu dùng.

Chị Nhung kiểm tra rau mỗi ngày để kịp thời phát hiện sâu hại ẢNH: DUY TÂN

Xuất thân là một y sĩ, năm 2019, chị Nhung bắt đầu tìm hiểu mô hình trồng rau thủy canh để phục vụ bữa ăn gia đình. Với diện tích ban đầu chỉ 200 m2, chị thuê kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật suốt một năm trời. Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng cao, vợ chồng chị mạnh dạn đầu tư gần 1 tỉ đồng mở rộng diện tích lên 2.000 m2, gồm 3 nhà lưới trồng rau thủy canh và một phần diện tích trồng bí, mướp, bầu… theo hướng hữu cơ. Năm 2022, sản phẩm chính thức được đưa ra thị trường.

Tùy mỗi loại rau, thời gian trồng từ 20 - 45 ngày sẽ cho thu hoạch ẢNH: DUY TÂN

Sau 3 năm, trang trại rau sạch Phúc Lâm Viên của chị Nhung trở thành địa chỉ quen thuộc, được nhiều khách hàng tin dùng, đặc biệt là các trường học và hộ gia đình. Chị Nhung cho biết: "Tôi không mở cửa hàng bán rau mà tập trung kênh phân phối online, nhờ đó tiết kiệm chi phí vận hành và vẫn tiếp cận được khách hàng".

Rau cải xanh tại trang trại của chị Nhung ẢNH: DUY TÂN

Ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và kinh doanh

Điểm khác biệt của trang trại là ứng dụng thiết bị thủy canh thông minh. Hệ thống máy châm dinh dưỡng kết nối phần mềm điện thoại giúp kiểm soát độ pH, nồng độ dinh dưỡng chính xác cho từng giai đoạn phát triển của rau. "Nếu trước đây phải mất 3 giờ để châm dinh dưỡng thủ công, nay chỉ cần 20 phút, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo chất lượng cây trồng", chị Nhung cho biết.

Cải bẹ dún ẢNH: DUY TÂN

Rau được ươm từ hạt trong mút xốp khoảng 7 ngày, khi cây ra 3 - 4 lá thì chuyển sang giàn thủy canh. Sau 25 - 45 ngày, tùy từng loại, có thể tiến hành thu hoạch. Trước khi xuất bán, nguồn dinh dưỡng được cắt hoàn toàn để đảm bảo rau sạch và an toàn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, chị Nhung tận dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng. Trên nhóm "Rau sạch tại nhà" với hơn 600 thành viên, mỗi ngày, chị đăng danh mục rau kèm hình ảnh thực tế: cải thìa, cải ngọt, xà lách, rau muống, rau dền, cải bó xôi… Khi khách chốt đơn, chị mới thu hoạch và giao tận nơi, đảm bảo rau luôn tươi sạch.

Cải nhíp ẢNH: DUY TÂN

Trung bình mỗi ngày, chị thu hoạch từ 20 - 30 kg rau, củ. Mỗi tuần, trang trại còn cung cấp khoảng 80 kg rau cho một trường học ở TP.Cần Thơ. Nhờ đó, mỗi tháng chị Nhung có thu nhập hơn 20 triệu đồng. Riêng những ngày cận tết, nhu cầu rau sạch tăng từ 30 - 40% so với ngày thường.

Chị Nhung còn chú trọng đến tính thân thiện môi trường. Rau đóng gói bằng lá chuối, giao trong buổi sáng để giữ độ tươi. Tận dụng diện tích dưới giàn thủy canh, chị trồng bông súng, rau nhút, cù nèo nhằm tạo cảnh quan và góp phần xử lý môi trường nước.

Dưới những giàn thủy canh, chị Nhung đào ao trồng bông súng ẢNH: DUY TÂN

Hiện, trang trại của chị Nhung tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, thu nhập từ 120.000 - 400.000 đồng/ngày. Công việc chủ yếu là kiểm tra sâu bệnh, thu hoạch và chăm sóc vườn rau. "Rau thủy canh đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng bù lại chất lượng sản phẩm vượt trội. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe nên tôi tin tưởng mô hình này còn tiềm năng rất lớn", chị Nhung chia sẻ.

Chị Nguyễn Hồng Cẩm (ngụ P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ) cho biết trước đây gia đình thường mua rau ngoài chợ. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, chị chuyển hẳn sang mua rau tại trang trại của chị Nhung, bởi chất lượng tươi ngon, an toàn. "Tôi từng đến tận trang trại tham quan nên rất yên tâm, tin tưởng và từ đó mua thường xuyên", chị Cẩm nói.

Sắp tới, chị Nhung dự định mở rộng vườn rau sạch theo quy mô hiện đại, tự động nhiều hơn. Đồng thời, sử dụng thiết bị điện tử để điều khiển chăm sóc vườn rau, theo dõi thông số thời tiết, dinh dưỡng cho rau phát triển tốt hơn.



