Giới trẻ

Nuôi ong mật theo hướng hữu cơ, lãi hơn 100 triệu đồng/tháng

Duy Tân
Duy Tân
27/09/2025 06:00 GMT+7

Tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin, nhưng anh Nguyễn Minh Tùng (33 tuổi, ngụ xã Trường Khánh, TP.Cần Thơ - trước đây là xã Trường Khánh, H.Long Phú, Sóc Trăng) khởi nghiệp với nghề nuôi ong lấy mật theo hướng hữu cơ.

Vận dụng mô hình khác biệt để thành công

Năm 2013, anh Nguyễn Minh Tùng tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin, nhưng niềm đam mê với nông nghiệp kéo anh rẽ lối sang con đường đầy thử thách là nuôi ong lấy mật. Năm 2015, anh bắt đầu hành trình khởi nghiệp với 10 thùng ong, nhằm tạo ra nguồn mật sạch cho gia đình và thử nghiệm bán ra thị trường.

Nuôi ong mật theo hướng hữu cơ, lãi hơn 100 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Tùng (bìa trái) kiểm tra các tầng thùng ong

ẢNH: DUY TÂN

Thành công không đến dễ dàng. Qua 8 lần thử nghiệm thất bại, từ sai lệch trong thiết kế thùng nuôi, lựa chọn vùng nuôi không phù hợp đến quy trình chưa tối ưu…, anh đã rút ra những kinh nghiệm quý báu. "Tôi nghiên cứu kỹ tài liệu, học hỏi người nuôi ong lâu năm tại địa phương và không ngừng cải tiến thiết bị, quy trình. Đó là quá trình rất tốn công sức nhưng đổi lại là kết quả đáng giá", anh Tùng chia sẻ.

Năm 2017, anh thành lập Công ty TNHH Ong Xanh, chính thức đưa sản phẩm mật ong hữu cơ ra thị trường. Điểm đặc biệt trong mô hình của anh là thiết kế thùng ong 2 tầng, tầng dưới dành cho ong sinh sản, tầng trên thu hoạch mật. Cấu trúc tách biệt này giúp đảm bảo mật "chín" tự nhiên, đạt độ tinh khiết cao trên 90%, mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của đàn ong.

Thùng nuôi được thiết kế đặc biệt giúp thoát nhiệt tốt, tạo điều kiện thuận lợi để ong hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trung bình mỗi thùng thu hoạch từ 7 - 10 kg mật/tháng, thời gian khai thác từ 6 - 8 tháng/năm, tập trung vào 2 mùa cao điểm từ tháng 1 đến tháng 7 và tháng 11 đến tháng 1 năm sau.

Ngoài ra, điểm nuôi ong được bố trí ngay tại các khu vực có cây trồng như vườn dừa, vườn tràm, nhãn… Việc không phải di chuyển thùng ong đi xa giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế rủi ro và phù hợp với điều kiện của các nông hộ quy mô nhỏ.

Nuôi ong mật theo hướng hữu cơ, lãi hơn 100 triệu đồng/tháng- Ảnh 2.

Anh Tùng giới thiệu tổ ong chín có lớp sáp bịt kín

ẢNH: DUY TÂN

Đầu tư bài bản, mở rộng thị trường

Nhận thấy tiềm năng phát triển lớn của nghề nuôi ong hữu cơ, năm 2019, anh Tùng đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng xưởng sơ chế với đầy đủ máy móc hiện đại: máy hạ thủy phần, máy lọc mật, đóng gói tự động... Qua đó, sản phẩm được tiêu chuẩn hóa về chất lượng, tăng độ tin cậy với người tiêu dùng.

Đến nay, mỗi tháng, công ty của anh cung ứng ra thị trường từ 4 - 5 tấn mật ong, giá bán bình quân 440.000 đồng/lít, thu lãi hơn 100 triệu đồng/tháng. Ngoài tự nuôi, anh Tùng còn liên kết tiêu thụ với 2 cơ sở nuôi ong khác, cũng áp dụng quy trình hữu cơ, tạo vùng nguyên liệu ổn định.

Thương hiệu Ong Xanh dần khẳng định được chỗ đứng khi đoạt giải nhì cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, sản phẩm được nhiều đối tác và người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh biết đến.

Nuôi ong mật theo hướng hữu cơ, lãi hơn 100 triệu đồng/tháng- Ảnh 3.

Hàng trăm thùng ong được bố trí khoa học

ẢNH: DUY TÂN

Ngoài hơn 350 thùng ong mật, hiện anh Tùng sở hữu trên 1.000 đàn ong dú, giống ong không có ngòi chích, cho mật đặc biệt thơm ngon, giá trị kinh tế cao. Mật ong dú thu hoạch vài chục lít mỗi tháng, giá bán lên đến 3 triệu đồng/lít. Anh Tùng cũng phát triển sản phẩm đa dạng như: nước mật ong tắc, sáp ong, mật ong đặc biệt dùng làm quà tặng..., đáp ứng nhiều phân khúc thị trường.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế cá nhân, anh Tùng còn tích cực chia sẻ kiến thức, kỹ thuật và hỗ trợ cộng đồng. Anh thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nuôi ong cho người dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn.

Các hộ nuôi ong có thể tận dụng vườn cây ăn trái, dùng thùng xốp hoặc gốc dừa làm tổ để phát triển mô hình mà không cần vốn đầu tư quá lớn. Với đặc điểm nhẹ công chăm sóc, không tốn chi phí thức ăn, mô hình nuôi ong hữu cơ đang trở thành giải pháp tăng thu nhập hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình tại nhiều địa phương.

Thời gian tới, anh Tùng đặt mục tiêu mở rộng quy mô và đẩy mạnh kênh phân phối qua các nền tảng thương mại điện tử, siêu thị nông sản sạch. "Tôi muốn mô hình nuôi ong của mình không chỉ là hướng đi kinh tế, mà còn là cách để phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. Quan trọng hơn, đó là con đường để thanh niên nông thôn làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình", anh Tùng bày tỏ. 

Khám phá thêm chủ đề

