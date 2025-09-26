Bất ngờ với vườn rau sạch tự cung, thầy cô và sinh viên cùng chăm sóc





Bãi đất khô cằn trở thành "lá phổi xanh"

Vườn rau sạch trong khuôn viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ rộng gần 5.000 m2, do Công đoàn cơ sở nhà trường thực hiện, khánh thành năm 2022, nhân sự kiện chào mừng 20 năm thành lập trường (2002 - 2022).

Vườn rau sạch của Trường ĐH Y dược Cần Thơ rộng 5.000 m2, trồng đủ loại rau củ ẢNH: DUY TÂN

Ít ai nghĩ rằng khu vườn hiện tại từng là bãi đất cát khô cằn. Để cải tạo, Công đoàn nhà trường đã vận chuyển 52 chuyến đất thịt, kết hợp hơn 12 tấn phân hữu cơ, phân rơm, san lấp và thiết kế lại toàn bộ mặt bằng.

Sau gần 3 tháng thi công với sự chung sức của hàng trăm thầy cô, sinh viên và người lao động, vườn rau sạch đã hiện hữu với nhiều mảng xanh đa dạng: dây leo bầu, bí, khổ qua; nhà lưới trồng rau dền, cải; luống ngoài trời trồng đậu bắp cùng nhiều loại rau củ khác.

Giàn mướp cho trái lủng lẳng ẢNH: DUY TÂN

Những ngày ra vườn trở thành trải nghiệm đáng nhớ của thầy và trò. Sinh viên thay áo blouse bằng áo lao động, xắn tay tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu; thầy cô và cán bộ công đoàn trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm dân gian trong trồng trọt.

Giàn khổ qua trĩu trái ẢNH: DUY TÂN

Bà Phan Thị Luyện, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết: "Mỗi ngày có khoảng 20 cán bộ và 100 sinh viên thay phiên chăm sóc. Với nhiều em xa nhà, khu vườn không chỉ tạo cảnh quan đẹp, mà còn là khoảng xanh giúp các em vơi đi nỗi nhớ quê".

Những dây bí đang cho trái ẢNH: DUY TÂN

Nơi trải nghiệm và lớp học thực tiễn

Chỉ sau 45 ngày trồng, những vụ rau đầu tiên đã được thu hoạch. Ngày ra mắt, thầy trò của trường bán được khoảng 100 kg rau củ với giá 20.000 đồng/kg.

Giàn bầu trĩu trái ẢNH: DUY TÂN

Hiện tại, vườn luân phiên trồng hơn 10 loại rau củ như bầu, bí đao, mướp, đậu đũa, dưa leo, cải xanh, cải ngọt… Trung bình mỗi đợt cho 20 - 25 kg rau củ, vừa phục vụ nhu cầu trong trường, vừa cung cấp cho thị trường nhỏ tại địa phương.

Với sinh viên, vườn rau không chỉ là nơi trải nghiệm mà còn là "lớp học thực tiễn". Nguyễn Tấn Vinh, sinh viên của trường, chia sẻ: "Sau giờ học căng thẳng, ra vườn làm đất, tưới nước giúp tôi thấy thoải mái hơn. Qua đó, tôi còn học được cách nhận biết và trồng rau sạch để áp dụng vào đời sống".

Luống cà ẢNH: DUY TÂN

Ngoài kiến thức nông nghiệp, sinh viên còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch mùa vụ, thậm chí thử sức với việc bán hàng, marketing…

Để đảm bảo rau củ thu hoạch quanh năm, nhà trường áp dụng phương pháp gieo trồng cuốn chiếu, mỗi thời điểm đều có loại rau vào vụ rộ. Tại vườn còn có cửa hàng nhỏ bày bán rau, củ với giá 20.000 - 30.000 đồng/kg, nấm rơm 90.000 đồng/kg. Nguồn thu được tái đầu tư vào vườn, chi trả phân bón, thuê nhân công thu hoạch, dọn cỏ. Khách hàng chủ yếu là giảng viên, cán bộ trường và Bệnh viện Trường ĐH Y dược.

Rau củ sạch thu hoạch mỗi ngày được bán cho giáo viên nhà trường và Bệnh viện ĐH Y dược Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Trong tương lai, vườn rau sạch này sẽ được mở rộng diện tích, đa dạng hơn về giống, hướng tới mô hình tự cung tự cấp bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc tạo nguồn thực phẩm sạch, vườn còn đóng vai trò giáo dục sinh viên về lối sống xanh, ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe.



