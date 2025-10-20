Cách 'săn sale' được đơn 0 đồng

Bạn trẻ thức đêm canh khung giờ vàng để săn sale 20.10

Phạm Văn Linh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết cách mình săn sale: “Cảm giác hồi hộp nhất là khi đồng hồ vừa chuyển sang 0 giờ. Mình chuẩn bị sẵn giỏ hàng từ chiều, kiểm tra lại mạng, sạc pin đầy đủ. Khi mã giảm giá được tung ra, tay phải thật nhanh, chỉ chậm vài giây là hết lượt, nó giống như một cuộc đua tốc độ, ai chậm là thua”.

Đêm rạng sáng 20.10, Linh săn được chiếc loa Bluetooth giá giảm gần 2 triệu đồng. Khi thanh toán thành công, Linh cho biết tim đập mạnh như vừa thắng ván game. Dù sau đó ngồi nhìn giỏ hàng hơn 10 triệu đồng cũng hơi choáng, nhưng cảm giác chốt đơn thành công khiến Linh vui cả buổi sáng.

“Thật ra, săn sale giờ không chỉ để mua rẻ nữa. Mình thấy nó giống một trò chơi thử thách sự nhanh nhạy. Có khi cả nhóm bạn rủ nhau thức, mỗi người săn một món rồi khoe chiến tích sáng hôm sau", Linh nói.

Tranh thủ dán tất cả các mã giảm giá đơn hàng để săn sale có giá rẻ nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tương tự Nguyễn Vân Anh (23 tuổi), ngụ hẻm 876 Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông (trước là P.3, Q.Gò Vấp), TP.HCM, cho hay “Mình thích cảm giác canh mã giảm giá như chơi game. Đêm 20.10, mình săn được hai cái quần chỉ với giá hơn 100.000 đồng giảm gần hơn một nửa so với giá thường. Khi đơn hàng hiện ‘thành công’, mình hét lên luôn, vì mã giảm giá chỉ có vài trăm suất đầu tiên.

Anh cho biết trước đó đã canh xem livestream, theo dõi shop cả tuần để biết khung giờ tung mã. “Mình còn đặt báo thức lúc 23 giờ 55 để không lỡ. Nghe có vẻ cực nhưng thật sự vui, vì lúc đó cả cộng đồng đều cùng săn sale. Mình thấy ai cũng háo hức, bình luận dồn dập. Có lúc mua món không quá cần, nhưng cảm giác giành được deal rẻ khiến mình hứng khởi”, Vân Anh nói.

Không chỉ nhanh tay, nhiều bạn trẻ còn có hẳn chiến thuật riêng để săn được món hời. Họ gọi vui đó là nghệ thuật chốt đơn.

Người trẻ dành hàng giờ đồng hồ để săn sale, thu thập mã giảm giá và các mã hoàn tiền từ các sàn thương mại điện tử ẢNH: THÁI PHÚC

Trước ngày sale, hầu hết đều dành thời gian thu thập mã giảm giá từ các nhóm Facebook, Telegram, app hoàn tiền hoặc qua livestream của người bán. Một số tạo nhiều tài khoản khác nhau để gom mã, tận dụng ưu đãi người dùng mới thậm chí mở thêm các tài khoản ngân hàng chỉ để thu mã hội viên lần đầu. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, mọi thao tác đều được tính bằng giây. Người rành thường dùng tính năng tự điền thông tin, thanh toán một chạm để tiết kiệm thời gian. Có người chọn sàn ít người hơn hoặc dùng mạng 4G thay vì Wi-Fi để giảm nghẽn.

Bí kíp săn được đơn 0 đồng

Là một người hằng tháng có thể săn được đến gần chục đơn 0 đồng, Trần Thị Bích Trâm, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, kể chi tiết: “Để săn được đơn 0 đồng, phải chuẩn bị kỹ lắm. Mình theo dõi fanpage của sàn mấy ngày liền, họ thường công bố khung giờ tung mã 0 đồng. Sau đó vào app, chọn sẵn sản phẩm được áp dụng và thêm vào giỏ. Trước 0 giờ khoảng 5 phút, mình mở sẵn giao diện thanh toán, dán mã trước, chỉ chờ bấm nút. Đúng 00:00:01 là nhấn liền. Nếu nhanh thì hệ thống ghi nhận, còn chậm hơn 1 - 2 giây là mã hết liền. Mình từng trượt vài lần, đến lần thứ tư mới săn được đơn 0 đồng là chai sữa rửa mặt”.

Cần chuẩn bị nhiều "kỹ nghệ" để săn sale được đơn 0 đồng ẢNH: THÁI PHÚC

Trâm cho biết tuy giá trị các đơn hàng 0 đồng không quá lớn nhưng bạn vẫn cảm thấy vui vì có cảm giác như thắng được hệ thống trong một vài giây.

Còn Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thì thừa nhận mình gần như “nghiện” cảm giác săn sale. “Đêm sale, mình không ngủ được. Cứ nghĩ đến mấy mã sắp ra là tim đập nhanh. Mình chuẩn bị từ trước, lưu hơn chục món trong giỏ, cài sẵn thẻ thanh toán để khỏi chậm. 0 giờ vừa tới là tay run, mạng lag mà vẫn cố nhấn liên tục”, Linh chia sẻ.

Ngày 20.10 này, Linh săn được nhiều loại mỹ phẩm với giá giảm sâu, có món được tặng kèm. “Cảm giác sau khi chốt xong đơn đầu tiên vui khó tả. Dù sáng hôm sau phải đi học, mắt thâm quầng nhưng vẫn thấy đáng. Săn sale với mình là niềm vui nhỏ trong ngày. Nó làm mình thấy mình nhanh nhạy, biết công nghệ”, Linh nói.