Vì sao càng cận tết, nhiều người càng thích mua sắm?

Những ngày này, chỉ cần bước ra đường là có thể cảm nhận rõ không khí tết đang đến rất gần. Từ các tuyến đường trung tâm đến những con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng thấy người người tất bật mua sắm chuẩn bị đón tết.

Tại các trung tâm thương mại hay khu mua sắm đông đúc ở TP.HCM, lượng khách ra vào tăng rõ rệt. Các cửa hàng thời trang liên tục cập nhật mẫu mới, treo biển giảm giá thu hút nhiều người đến mua. Không khí mua sắm vì thế cũng trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường.

Nhiều bạn trẻ cho biết dù thường xuyên mua hàng online, nhưng họ vẫn ưu tiên đi mua trực tiếp vào dịp tết. Không chỉ để thử đồ cho vừa, mà còn để cảm nhận rõ hơn không khí cuối năm đông vui nhộn nhịp hơn.

Nhiều người tấp ngập mua đồ áo quần ẢNH: THANH BÌNH

Võ Trọng Nhân, sinh viên Trường CĐ kinh tế TP.HCM, chia sẻ: "Đặt online nhanh thiệt, nhưng đợi rất lâu nhiều khi 2 đến 3 ngày mới có nhưng lại không hợp với mình. Vì thế, mình đi mua trực tiếp để muốn xem nhiều mẫu mã mới phù hợp với mình không. Khi ra đường mình cảm thấy rất nhộn nhịp đông đúc, thấy người ta mua sắm là tự nhiên mình thấy nôn nao".

Bên cạnh sự hào hứng, câu chuyện chi tiêu hợp lý cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm. Là sinh viên nên việc mua sắm cần được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với khả năng tài chính.

Các cửa hàng quần áo dịp gần tết thu hút nhiều người mua sắm ẢNH: THANH BÌNH

Theo Trần Thanh Hậu, sinh viên Trường ĐH Gia Định, việc mua sắm cần được tính toán sao cho phù hợp với khả năng chi tiêu, bởi sinh viên còn nhiều khoản phải lo. "Ngoài tiền mua sắm, còn phải chi cho tiền ăn, sinh hoạt hằng ngày, nên mình thường cân nhắc, chọn những món thật sự cần, giá vừa phải, tránh mua theo cảm xúc", Hậu chia sẻ.

Nắm bắt được nhu cầu và khả năng tài chính của nhiều người trẻ, các cửa hàng đã triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí mua sắm.

Anh Nguyễn Thái Nhân, quản lý quầy quần áo, cửa hàng TM fashion (310 Nguyễn Trãi, P.An Đông, TP.HCM - trước đây P.7, Q.5), cho hay: "Nhiều bạn trẻ bây giờ chi tiêu khá cân nhắc, nhất là khi còn phải lo nhiều khoản khác. Vì vậy, cửa hàng thường áp dụng các chương trình giảm giá để khách hàng có thêm lựa chọn, mua được đồ phù hợp với túi tiền mà vẫn đảm bảo nhu cầu".

ẢNH: THANH BÌNH

Gia đình vui vẻ lựa chọn đồ tết ẢNH: THANH BÌNH

Cũng theo anh Nhân, dù mỗi người cách mua sắm khác nhau, điểm chung của giới trẻ trong những ngày này vẫn là mong muốn làm mới bản thân. Có người mua đồ để diện khi đi chơi, có người mua để tự thưởng sau một năm bận rộn, có người mua làm quà cho người thân và cũng có người chỉ đơn giản là muốn hòa vào không khí rộn ràng trên phố.

Việc rủ nhau đi mua đồ sắp tết, trở thành một thói quen của nhiều người trẻ. Có thể chỉ là chọn một chiếc áo mới, một đôi giày vừa ý, nhưng những buổi mua sắm ấy lại mang đến cảm giác vui và háo hức. Giữa nhịp sống bận rộn, khoảnh khắc được dạo phố, chọn đồ và trò chuyện cùng bạn bè giúp người trẻ cảm thấy nhẹ lòng hơn, như một cách đơn giản để tự làm mới mình trước những ngày sắp tới.