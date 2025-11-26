Black Friday nổ tung giảm 80% nhưng dân săn sale thất vọng vì lý do này...

Người trẻ thất vọng vì không "săn" được gì từ Black Friday

Cứ đến dịp Black Friday, nhiều cửa hàng và thương hiệu lại tung ra loạt chương trình khuyến mãi mạnh, có nơi giảm đến 80 - 90%. Đây là thời điểm giới mua sắm mong đợi nhất trong năm bởi hàng loạt ưu đãi lớn diễn ra dồn dập.

Black Friday rơi vào ngày thứ sáu của tuần thứ tư trong tháng 11 hằng năm. Năm nay, ngày này là 28.11. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp đã triển khai chương trình giảm giá trước đó để thu hút khách.

Theo ghi nhận, các tuyến đường thời trang nổi tiếng ở TP.HCM như Trần Quang Diệu (P.Nhiêu Lộc), Nguyễn Trãi (P.Chợ Lớn), AEON Tân Phú những cửa hàng tại đây đã tung nhiều chương trình giảm giá. Từ những thương hiệu thời trang nổi tiếng đến các mặt hàng gia dụng, đa số giảm từ 50 - 70%. Các cửa hàng giảm giá sâu đều thu hút khá đông khách hàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng mua được những món đồ chất lượng với giá hời. Một số bạn trẻ tỏ ra thất vọng với những chương trình khuyến mãi dịp này do hàng hóa chủ yếu là đồ qua trend.

Người trẻ tranh thủ đến các trung tâm thương mại để săn sale Black Friday ẢNH: THÁI PHÚC

Nhiều người sau giờ tan ca đã tranh thủ ghé các cửa hàng để tìm đồ giảm giá dịp cận Black Friday. Trong dòng người đổ về trung tâm thương mại AEON Tân Phú, Nguyễn Phú Nhân, (22 tuổi), đang làm nhân viên văn phòng tại đường Thống Nhất, P.Phú Thọ Hòa (trước là P.Tân Thành, Q.Tân Phú), TP.HCM, cho biết đã cố gắng chạy qua ngay sau khi rời công ty với hy vọng “vớ” được vài món đẹp để dành mặc tết. Thế nhưng cảm giác hồ hởi ban đầu nhanh chóng chuyển thành hụt hẫng.

Nhân kể nhiều sản phẩm treo biển giảm mạnh nhưng thực tế mẫu mã không còn mới, màu sắc khó phối. Những món đẹp hơn thì số lượng ít, không đủ size. Có nơi giảm giá sâu nhưng là hàng tồn từ mùa trước. “Mình tưởng sẽ mua được vài bộ vừa túi tiền, ai ngờ xem một vòng mà chẳng chọn được món nào ưng ý”, Nhân nói.

Nhiều mặt hàng sale đến 80% ẢNH: THÁI PHÚC

Không ít bạn trẻ xung quanh cũng trong tình cảnh tương tự, đi nhiều cửa hàng nhưng rốt cuộc không mua được gì mặc dù xung quanh treo rất nhiều bảng hiệu giảm giá mạnh.

Hỏi nhân viên trong khu vực mega sale tại AEON, người này cho biết lượng khách ghé mua sắm tăng rõ trong dịp Black Friday. Cửa hàng triển khai mức giảm từ 10 - 80% cho toàn bộ sản phẩm. Tuy vậy, người này cũng nói những mặt hàng giảm mạnh thường là đồ đã treo lâu, tồn kho hoặc bán chậm nên dịp này được đưa ra để xả bớt. Các mẫu mới về chỉ được ưu đãi nhẹ khoảng 10%.

“Để tránh hiểu nhầm, tụi mình đều gắn bảng thông tin ở từng khu vực, ghi rõ mức giảm của từng loại. Khi khách hỏi cũng giải thích cụ thể để họ biết sản phẩm nào đang được ưu đãi sâu và sản phẩm nào chỉ giảm tượng trưng”, người này nói.

Nếu chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà không màn mẫu mã, ở mùa Black Friday vẫn có thể săn được nhiều đồ "xịn" với giá hời ẢNH: THÁI PHÚC

Không phải ai cũng thất vọng với mùa giảm giá. Nhiều người cho rằng kiểu khuyến mãi “giảm sâu nhưng hàng cũ, ít size” vốn đã quá quen, nếu thuộc kiểu người không quá quan tâm việc mua sắm theo trend mà chủ yếu đến để săn khuyến mãi thì dịp này vẫn có thể chọn được nhiều món hàng với giá hời. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM vừa hào hứng khi săn được 1 đôi giày giảm 80%.

“Đợt này mình mua được một đôi giày có thương hiệu với mức giá giảm sâu so với ngày thường. Mặc dù hàng này “lỗi mốt” rồi, nhưng chất lượng vẫn còn rất tốt”, Linh nói.

Theo Linh, chuyện săn sale phụ thuộc nhiều vào yếu tố có khi đi cả buổi không chọn được món nào, nhưng cũng có lúc tình cờ tìm đúng sản phẩm chất lượng với giá tốt.