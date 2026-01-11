Cánh đồng hoa tết mới toanh vừa mở cửa ‘gây sốt’

Đó là cánh đồng hoa tết tại khu đô thị Vạn Phúc (TP.Thủ Đức cũ), nơi đây mang đến không gian ngập tràn sắc xuân với hàng chục loài hoa đua nhau khoe sắc, tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Cánh đồng hoa đang thu hút nhiều người đến chụp ảnh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Có mặt tại đây vào một ngày cuối tuần, chúng tôi ghi nhận không khí khá nhộn nhịp. Ngay từ cổng vào, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã tranh thủ tạo dáng chụp ảnh.

Trên diện tích rộng lớn, cánh đồng hoa hiện có khoảng 10 loài hoa đang nở rộ, trải dài thành từng khu vực riêng biệt với đủ gam màu từ vàng, hồng, cam, tím, đỏ... Nổi bật nhất trong số đó là những luống hoa hướng dương vàng rực, bông to, vươn cao, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai vừa đặt chân tới.

Mỗi loại hoa được trồng ở một khu riêng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những bông hoa đầy đủ sắc màu đang bung nở ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không gian rộng rãi, thoáng đãng là điểm cộng dễ nhận thấy của cánh đồng hoa này. Mỗi loại hoa được trồng thành từng mảng riêng, tạo nên những bối cảnh khác nhau, giúp người tham quan dễ dàng lựa chọn góc chụp phù hợp.

Ngọc Hân (bìa phải) đi từ Đồng Nai đến check-in với các loại hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Từ Đồng Nai, vượt hơn 20 km, Nguyễn Ngọc Hân (26 tuổi) cho biết cô quyết định đến đây sau khi xem những đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội. “Mình thấy mọi người quay clip nhìn đẹp quá nên đến chụp ảnh. Bình thường dịp tết mình hay đi chợ hoa Long Thành, ở đó cũng nhiều hoa nhưng không gian nhỏ hơn. Còn ở đây rộng, đi lại thoải mái, đứng đâu chụp cũng thấy đẹp”, Ngọc Hân hào hứng chia sẻ.

Theo Hân, hoa hướng dương là loài khiến cô ấn tượng nhất. Những bông hoa nở to, đều và rực rỡ dưới nắng. Để phù hợp với không khí tết và khung cảnh vườn hoa, cô nàng đã chọn diện áo dài màu hồng nền nã, tạo điểm nhấn nổi bật giữa sắc vàng của hoa.

Lệ Trân (bìa phải) được bạn đưa đến tham quan cánh đồng hoa trong dịp đến Việt Nam ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Sang Việt Nam được khoảng hai tuần, Lương Lệ Trân (23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được bạn đưa đến tham quan và chụp ảnh với vườn hoa. “Ở đây có rất nhiều loại hoa, màu sắc rực rỡ và không gian rất sinh động. Ở nơi mình sống cũng có hoa, nhưng không nhiều và không tập trung thành cánh đồng lớn như thế này”, Trân nói.

Chị Oanh thích thú tạo dáng chụp ảnh với những bông hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Oanh (34 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên chị đến tham quan cánh đồng hoa này. Theo chị Oanh, do mới mở cửa nên chưa quá đông người, việc chụp ảnh khá thoải mái. “Không gian rộng, hoa đang nở rộ nên rất đẹp. Tuy nhiên, có một điểm trừ là các vườn hoa chưa có lối đi riêng nên nếu muốn bước sâu vào bên trong để chụp ảnh thì hơi bất tiện”, chị Oanh chia sẻ.

Một tiểu cảnh tết được trang trí trong cánh đồng hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cúc mâm xôi, lồng đèn, câu đối đỏ, dưa hấu... tạo nên một góc chụp tết rất truyền thống ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cạnh đó, chị Nguyễn Thị Thiệp (ngụ TP.HCM) cho biết chị chọn mặc áo dài để lưu giữ những khoảnh khắc đón xuân. “Hoa nào cũng đẹp, góc nào chụp lên cũng rất tết. Ngoài vườn hoa còn có nhiều tiểu cảnh tết được trang trí rực rỡ”, chị Thiệp nói.

Chị Thiệp diện áo dài khi đi check-in tại cánh đồng hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, chụp ảnh, khu vực này còn tổ chức hội chợ ẩm thực với nhiều món ăn đặc sản vùng miền cùng các gian hàng làng nghề truyền thống, mang đến thêm trải nghiệm thú vị cho du khách.

Gian hàng tò he ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không gian tái hiện một làng nghề truyền thống ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đến tham quan cánh đồng hoa còn được trải nghiệm đa dạng ẩm thực các miền ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Giá vé vào cổng tham quan vườn hoa hiện ở mức 50.000 đồng/người, được nhiều người đánh giá là phù hợp so với không gian và dịch vụ mang lại.

