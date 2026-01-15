Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Người trẻ 'săn' ký ức đón Tết Bính Ngọ

Nguyễn Tấn Đạt
15/01/2026 10:00 GMT+7

Trong nhịp sống hối hả, thế hệ trẻ dường như đang khao khát những điểm chạm văn hóa sâu thẳm. Và tết Nguyên đán - khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm - chính là lúc tâm hồn họ bừng cháy với khát vọng "săn tìm ký ức".

Tết Bính Ngọ năm nay, một bộ phận gen Z không còn mê đắm những concept hiện đại hào nhoáng, mà đang nhẹ nhàng "thổi bụi" thời gian, tìm về với những khoảnh khắc cũ. Từ chiếc bình gốm giả cổ ẩn chứa vết thời gian, tà áo ngũ thân thướt tha đến những chú ngựa gốm thủ công mang trong mình nhiều ký ức, tất cả đang dệt nên một mùa tết "cũ mà mới", chan chứa cảm xúc.

Cách bạn trẻ mang theo năm mới bên mình

Lướt qua mạng xã hội những ngày cận tết, lòng người xao động bởi những bình hoa mang sắc thái thâm trầm, mộc mạc. Giới trẻ năm nay say đắm với những chiếc bình gốm giả cổ, nơi những nét vẽ tay thô mộc kể chuyện thời gian, để rồi cắm vào đó những cành hoa thược dược kiêu sa, lay ơn dịu dàng, hay hoa mùi già với hương thơm xưa cũ. Sự gặp gỡ giữa gốm và hoa mang sắc thái hoài cổ đậm chất Việt khiến lòng người chợt bồi hồi nhớ về một thời đã xa.

Người trẻ 'săn' ký ức đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Các bạn trẻ thích thú tìm về với nét đẹp gốm Nam bộ xưa

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Người trẻ 'săn' ký ức đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Cổ phục Việt là trang phục không thể thiếu trong các bộ ảnh dịp tết của các bạn trẻ

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Nắm bắt nhịp đập của những trái tim hoài cổ cũng như khao khát cái riêng, các nghệ nhân gốm sứ đã trao gửi những bộ sưu tập linh vật ngựa mang đầy cảm xúc. Trong đó có doanh nghiệp Vườn Nhà Gốm (P.Lái Thiêu, TP.HCM) với dòng ngựa gốm thủ công đang chạm đến trái tim giới trẻ yêu cái đẹp. Nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây để được chạm vào… thời gian.

Bộ sưu tập Ngọ Nam tại đây, với ba hình tượng Ngọ Thơ, Ngọ Ca và Ngọ Vũ, như làn gió xuân đầy mới lạ thổi vào nghệ thuật gốm truyền thống. Không còn gò bó trong khuôn mẫu cũ, những chú ngựa - linh vật năm mới - mang nét vẽ mềm mại như lời ru, màu sắc hiện đại hòa với hồn đất ngàn năm. Điều đặc biệt là những chú ngựa nhỏ này không chỉ nằm yên trên bàn làm việc hay kệ sách, mà còn trở thành phụ kiện treo túi xách - những người bạn nhỏ đồng hành mỗi ngày của các bạn trẻ. Đó là cách thế hệ trẻ mang theo năm mới bên mình, như mang theo một mảnh ký ức, một tình yêu thương dịu dàng.

Chạm vào ký ức để yêu thương và gìn giữ

Trào lưu dựng cảnh "Tết thời bao cấp" với chăn con công, phích nước Rạng Đông, ti vi đen trắng đầy hoài niệm vẫn đang làm rung động biết bao tâm hồn. Tại các quán cà phê, studio, giới trẻ không chỉ đến để chụp ảnh "sống ảo", mà còn muốn chạm vào một phần ký ức mà họ chỉ biết qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ. Đó là hành trình tìm về cội nguồn, là khát khao được đắm mình trong hơi ấm của thời gian đã qua.

Đồng thời, Tết Bính Ngọ này Việt phục lên ngôi một cách đầy tự hào và duyên dáng. Áo ngũ thân tay chẽn, áo tấc, áo Nhật Bình được các bạn trẻ khoác lên với niềm tự hào về nét đẹp truyền thống . Khi tà áo truyền thống kết hợp cùng chiếc túi xách có đeo chú ngựa gốm nhỏ xinh, đó chính là bức tranh hoàn hảo của một thế hệ đang tự tin khẳng định bản sắc, đang trân trọng gìn giữ hồn Việt.

Là một trong những bạn trẻ yêu thích diện cổ phục vào dịp tết, Nguyễn Bình Yến Ngân, ngụ xã Đông Thạnh, TP.HCM, cho biết hiện nay với sự phát triển của internet, các bạn trẻ dễ dàng tìm hiểu lịch sử cội nguồn, đưa cổ phục lên một bước phát triển mới.

Người trẻ 'săn' ký ức đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Một gia đình trẻ chụp ảnh với không gian hoài niệm xưa

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Người trẻ 'săn' ký ức đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Tượng ngựa nhỏ bằng gốm để trang trí túi xách được giới trẻ yêu thích dịp Tết Bính Ngọ

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

"Chất liệu vải hiện đại tạo nên những bộ trang phục bắt mắt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp cổ xưa của dân tộc. Mình thấy tự hào khi khoác lên mình trang phục của ông bà ta. Tết là khoảng thời gian con người có xu hướng tạm quên đi guồng quay công việc, sự hối hả của nhịp sống hiện đại, để tìm về những ký ức xưa giúp mình sống chậm lại, cũng là cách để cân bằng cuộc sống. Chưa bao giờ mình thấy cổ phục Việt lại được các bạn trẻ yêu thích nhiều như những năm gần đây, đó cũng là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc", Yến Ngân bày tỏ.

Theo các bạn trẻ, họ tìm về quá khứ không phải để níu kéo thời gian, mà để tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn và những giá trị bền vững trong cuộc sống. Việc trân trọng từng sản phẩm thủ công như gốm sứ, cổ phục đã thể hiện một thế hệ tiêu dùng mới: tinh tế hơn, sâu sắc hơn, và luôn nhớ về nguồn cội.

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, mang theo hương xuân và bao kỷ niệm. Dù là chiếc bình gốm men rạn đầy vết thời gian, tà áo dài ngũ thân thướt tha hay chú Ngựa Thơ, Ngựa Ca nhỏ bé, tất cả đều là cách thế hệ trẻ đang viết tiếp câu chuyện văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ của riêng mình. Họ đang nhẹ nhàng ôm những nét đẹp vàng son ấy vào lòng, mang theo vào tương lai, để yêu thương và gìn giữ.

Đừng bỏ lỡ những điểm chụp ảnh tết miễn phí này…

Có nhiều điểm chụp ảnh tết miễn phí mà người trẻ có thể lưu lại để "lên hình", lưu lại những bộ ảnh tết tuyệt đẹp.

