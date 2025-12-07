Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

800 người mặc Việt phục diễu hành quanh Hồ Gươm

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
07/12/2025 06:15 GMT+7

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025, chiều 7.12 tại Hà Nội diễn ra hoạt động diễu hành Việt phục Bách hoa bộ hành - Bách hoa hỷ sự quy tụ khoảng 800 người mặc trang phục Việt truyền thống.

Lấy cảm hứng từ nghi lễ hỷ sự thời Nguyễn, chương trình tái hiện hình ảnh gia tộc, quan viên và đoàn rước dâu xưa. Điểm mới của sự kiện năm nay là lần đầu mở đăng ký theo cặp đôi (1 nam - 1 nữ), lấy trang phục cưới làm điểm nhấn để cộng đồng trực tiếp tham gia, qua đó lan tỏa nét đẹp nếp sống Việt.

800 người mặc Việt phục diễu hành quanh Hồ Gươm- Ảnh 1.

Sơ đồ lộ trình của Bách hoa bộ hành - Bách hoa hỷ sự

ẢNH: BTC

Diễu hành sẽ diễn ra từ 14 giờ 30 - 16 giờ 30, xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đi qua phố Hàng Dầu, khu Tràng Tiền, Hàng Khay, vòng quanh Hồ Gươm rồi trở lại sân khấu chính. Chương trình do Bộ VH-TT-DL, UBND TP.Hà Nội, Đài truyền hình VN, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN và các đơn vị phối hợp thực hiện.

Trước đó, Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc đã khai mạc ngày 6.12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham dự của lãnh đạo T.Ư, hàng trăm cặp cô dâu - chú rể và hàng ngàn người dân. Không gian sự kiện được thiết kế như một hành trình hạnh phúc với 13 hoạt động dọc phố Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng, gồm: Triển lãm Việt Nam hạnh phúc; Không gian tương tác số hóa; Photobooth; Cây hạnh phúc; Lăng kính hạnh phúc; Bản đồ hạnh phúc; Hạnh phúc sẻ chia; Hoạt động Sức khỏe là hạnh phúc; Phát thanh viên hạnh phúc… tạo nên trải nghiệm kết nối - lan tỏa - nuôi dưỡng giá trị hạnh phúc qua văn hóa Việt.

Xem thêm bình luận