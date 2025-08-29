Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hồ Gươm bất ngờ có… 2 tháp Rùa

Thủy Lê
29/08/2025 10:00 GMT+7

Khuya 28.8, một số bạn trẻ khi dạo chơi khuya bên hồ Gươm đã sững sờ được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp chưa từng có của hồ Gươm bởi màn trình diễn ánh sáng 'Hà Nội rạng rỡ' (tổng duyệt) chào mừng Quốc khánh 2.9.

Những tiếng reo hò vang lên giữa đêm khuya khi hồ Gươm bất ngờ vụt sáng bởi vô số ánh đèn laser tạo hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp trên mặt hồ.

Hồ Gươm bất ngờ có… 2 tháp Rùa- Ảnh 1.

Hồ Gươm lung linh sắc màu

ẢNH: T.L

Hồ Gươm bất ngờ có… 2 tháp Rùa- Ảnh 2.

Hàng loạt quả cầu nước khổng lồ muôn sắc ngàn tía xuất hiện trên mặt hồ, quây quần quanh tháp Rùa

ẢNH: T.L

Khoảnh khắc vỡ òa nhất là lúc hồ Gươm bất ngờ có… 2 tháp Rùa nhờ tạo hình 3D Mapping. Cặp tháp Rùa "song sinh" hiện lên kỳ ảo trong màn sương mờ sáng lung linh tạo nên một cảnh tượng chưa từng có trên mặt hồ lịch sử.

Hồ Gươm bất ngờ có… 2 tháp Rùa- Ảnh 3.

Hồ Gươm bất ngờ có… 2 tháp Rùa nhờ tạo hình 3D Mapping

ẢNH: T.L

Hồ Gươm bất ngờ có… 2 tháp Rùa- Ảnh 4.

Giữa luồng ánh sáng kỳ ảo hiện lên dòng chữ "Hà Nội rạng rỡ" cùng những con số lịch sử: 2.9.1945 - 2.9.2025

ẢNH: T.L

Màn trình diễn ánh sáng mang tên "Hà Nội rạng rỡ" sẽ chính thức diễn ra lúc 20 giờ - 22 giờ các ngày 29 - 30.8 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên tháp Rùa kết hợp hệ thống màn nước độc đáo.

Hồ Gươm bất ngờ có… 2 tháp Rùa- Ảnh 5.

Màn trình diễn ánh sáng tổng duyệt "Hà Nội rạng rỡ" chào mừng đại lễ Quốc khánh 2.9

ẢNH: T.L

Show diễn sử dụng nhiều kỹ thuật trình chiếu hiện đại, tạo hiệu ứng ánh sáng - hình ảnh sống động trên mặt nước và không gian xung quanh, gồm: kỹ xảo trình chiếu trên màn sương nước (water screen projection), kết hợp Mapping trên kiến trúc thật, công nghệ laser và đèn chiếu công suất lớn tạo hiệu ứng tia sáng quét trên bầu trời và phản chiếu xuống hồ, tương tác không gian mở, tận dụng cảnh quan hồ Hoàn Kiếm làm "phông nền sống", biến hồ Hoàn Kiếm thành một sân khấu mở, nơi lịch sử - văn hóa - công nghệ giao thoa trong trải nghiệm thị giác - thính giác độc đáo.

Hồ Gươm bất ngờ có… 2 tháp Rùa- Ảnh 6.

Những quả cầu nước khổng lồ lung linh trên mặt hồ

ẢNH: T.L

Bằng ngôn ngữ ánh sáng và nghệ thuật thị giác, những dấu ấn lịch sử hào hùng cùng các câu chuyện đặc trưng của Hà Nội sẽ được tái hiện sống động, mang đến cho công chúng một cách trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm xúc.

Tối 29.8 sẽ là đêm chủ đề "Thăng Long hội tụ", đưa khán giả trở về huyền thoại khai mở đất kinh kỳ, từ dấu mốc dời đô đến Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tối 30.8 với chủ đề "Thanh âm Hà Nội" sẽ dẫn dắt người xem bước vào chiều sâu cảm xúc, nơi những hồi ức đời thường hóa thành giai điệu dịu dàng của thủ đô, phản chiếu qua ánh sáng lấp lánh giữa màn nước hồ Gươm.

Chương trình do Sở VH-TT Hà Nội và Công ty Vietsoftpro tổ chức, là món quà tặng nhân dân thủ đô, mừng 80 năm Quốc khánh 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ gươm tháp rùa hà nội Trình diễn ánh sáng 3D Mapping
Xem thêm bình luận