Hà Nội đề nghị người dân không thả diều, bóng bay dịp Quốc khánh 2.9

Theo UBND TP.Hà Nội, trong những ngày qua, trên địa bàn còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng flycam bay trái phép.

Điều này làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của lực lượng không quân luyện tập bay phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Dàn trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua cột cờ Hà Nội

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, các ngày 30.8, 31.8, 2.9, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay luyện tập và tham gia đại lễ A80.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay, Hà Nội yêu cầu các đơn vị quán triệt, giáo dục, tuyên truyền về quy định quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (nay gọi là phương tiện bay khác); cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời.

Thành phố yêu cầu Công an TP.Hà Nội chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân tạm dừng hoạt động của các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay khác đã được Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu cấp phép; phối hợp với các đơn vị chức năng chế áp các phương tiện bay không người lái UAV vi phạm, thu giữ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Giao UBND các phường, xã cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân không mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời…, flycam làm ảnh hưởng đến hoạt động bay luyện tập và chào mừng Lễ kỷ niệm A80.

Ngày 2.9, tại quảng trường Ba Đình sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước.

Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội, công an.