Siêu sao tỉ view J Balvin ngồi xích lô, dạo hồ Gươm, 'check-in' cờ đỏ sao vàng

J Balvin ngồi xích lô dạo phố Hà Nội với sự "hộ tống" của (S)TRONG Trọng Hiếu ẢNH: INSTAGRAM NV

Vừa đáp chuyến bay xuống Hà Nội vào chiều 22.8, J Balvin cùng ê kíp tranh thủ dành thời gian tham quan thủ đô, hòa cùng dòng người nô nức ra đường "check-in" cờ đỏ sao vàng. Trên trang Instagram có hơn 50 triệu người theo dõi, "ông hoàng reggaeton" khoe loạt ảnh trải nghiệm thủ đô trong những ngày trước thềm đại lễ. Anh đính kèm dòng nội dung: "Ngày đầu tiên ở Việt Nam. Tôi đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn reggaeton đầu tiên tại đây".

Trong loạt ảnh mới, anh thích thú ngồi xích lô dạo quanh phố phường, ngang Nhà thờ Lớn Hà Nội, qua một số tuyến phố, ghé hồ Gươm. Giọng ca 8X khiến người hâm mộ Việt thích thú khi thực sự biến mình thành một du khách quốc tế đang trải nghiệm nhịp sống thủ đô, thoải mái giao lưu với mọi người xung quanh, chụp hình cùng nhóm người Việt mặc áo cờ đỏ sao vàng và lưu lại những khung cảnh độc đáo trên phố.

J Balvin và (S)TRONG Trọng Hiếu chụp ảnh cùng nhóm khán giả Việt bên hồ Gươm ẢNH: INSTAGRAM NV

Hình ảnh gần gũi của J Balvin khi dạo phố Hà Nội trước thềm Quốc khánh 2.9 ẢNH: INSTAGRAM NV

J Balvin cùng ê kíp của anh cũng có thời gian dạo qua khu phố đường tàu, thích thú khi lần đầu trải nghiệm ngồi một quán nhỏ ngay sát đường ray, ngắm đoàn tàu đang lướt qua ngay trước mắt. Loạt ảnh của siêu sao Latin, từ chú mèo gặp trên phố, những góc đường quen hay ảnh selfie ngẫu hứng đều có sự xuất hiện của hình ảnh cờ đỏ sao vàng, cho thấy những nét đẹp bình dị, gần gũi và không khí rộn ràng của thủ đô trước thềm lễ 2.9. Bài đăng của nghệ sĩ 8X khiến nhiều khán giả Việt thích thú, bên dưới mục bình luận, nhiều fan đùa rằng J Balvin đã thực sự "hòa tan" vào nhịp sống Hà thành đồng thời gợi ý nhiều địa điểm, trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến thủ đô.

Sau chuyến tham quan đáng nhớ, J Balvin cùng đội ngũ của mình tập trung cho đại nhạc hội 8Wonder - Moments Of Wonder diễn ra tại Đông Anh, Hà Nội. Trong lần đầu trình diễn tại Việt Nam, siêu sao người Colombia được mong chờ sẽ mang đến loạt hit tỉ view cùng những phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu live đẳng cấp quốc tế. Ngoài J Balvin, sự kiện còn có 3 ngôi sao đình đám quốc tế khác là DJ Snake, The Kid Laroi và DPR Ian cùng nhiều nghệ sĩ trẻ của Việt Nam.

J Balvin - siêu sao tỉ view của làng nhạc Latin

J Balvin rạng rỡ khi được người hâm mộ chào đón ở sân bay Nội Bài hôm 22.8 ẢNH: 8WONDER

J Balvin (tên đầy đủ: José Álvaro Osorio Balvín) sinh năm 1985 tại Colombia, anh được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm đình đám của làng nhạc Latin. Theo thống kê của Billboard, ngôi sao đình đám này đã sở hữu tổng cộng 15 video âm nhạc đạt hơn 1 tỉ lượt xem, nằm trong top đầu những nghệ sĩ có nhiều video nhất trong câu lạc bộ tỉ view của YouTube toàn cầu. Những bản hit tạo nên tên tuổi của J Balvin trên toàn cầu phải kể đến: Mi Gente, Say My Name, No Me Conoce, Ay Vamos, I Like It, Agua, Ritmo…

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, J Balvin ra mắt 7 album phòng thu cùng hàng trăm sản phẩm âm nhạc khác. Nam ca sĩ đã thắng 11 giải Billboard Latin Music Awards, 6 giải Latin Grammy Awards, 5 giải MTV Video Music Awards cùng nhiều giải thưởng, thành tích đáng nể khác. Anh còn là một trong những nghệ sĩ Latin bán chạy nhất, với 35 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn thế giới.