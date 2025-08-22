Nam thần từng khiến khán giả sân Mỹ Đình 'phát cuồng' trở lại Việt Nam

DPR Ian được người hâm mộ Việt chào đón nồng nhiệt khi vừa đáp sân bay Nội Bài ẢNH: BTC

Sáng 22.8, DPR Ian đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), sẵn sàng cho đêm diễn mới nhất tại Việt Nam. Vừa xuất hiện, ngôi sao 35 tuổi bị "bao vây" bởi đám đông người hâm mộ Việt và choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt từ đám đông. Giọng ca So beautiful nổi bật giữa đám đông với gương mặt điển trai, phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Anh ghi điểm bởi nét thân thiện, gần gũi và thoải mái tương tác với fan Việt trước khi rời khỏi sân bay cùng đoàn xe của ban tổ chức.

Nam ca sĩ cùng ê kíp tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tham gia tổng duyệt trước khi trình diễn trên sân khấu đại nhạc hội 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder cùng loạt sao quốc tế: DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi và dàn nghệ sĩ Việt vào tối 23.8.

DPR Ian giữa vòng vây người hâm mộ tại sân bay Nội Bài ẢNH: BTC

DPR Ian từng khiến khán giả sân Mỹ Đình 'phát cuồng'

Đây là lần thứ hai DPR Ian đến Hà Nội biểu diễn trong năm nay. Trước đó, ngôi sao đình đám gốc Á có buổi diễn bùng nổ trong một đêm nhạc quốc tế ở Sân vận động Mỹ Đình hồi tháng 6.2025. Trước đêm diễn, nam thần tượng sinh năm 1990 là cái tên khá xa lạ với nhiều khán giả Việt. Tuy nhiên, anh nhanh chóng chứng minh sức hút của một ngôi sao quốc tế khi "đốt cháy" sân khấu với năng lượng bùng nổ, loạt ca khúc sôi động, cuốn hút cùng ngoại hình điển trai, nam tính và phong cách trình diễn mê hoặc. Loạt video về chủ nhân hit Don't Go Insane gây sốt mạng xã hội, giúp anh thu hút lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam chỉ sau một đêm.

Sau đêm diễn tại sân Mỹ Đình, DPR Ian khoe ảnh dạo phố, ăn phở. Anh phấn khích trước sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả và bày tỏ: "Cảm ơn Việt Nnam. Tôi nôn nóng được gặp lại". Trong video được đăng tải cách đây ít lâu, nam ca sĩ xác nhận trở lại Hà Nội trình diễn. "Tôi nhớ các bạn rất nhiều. Tôi rất phấn khích khi được chia sẻ rằng mình sẽ trình diễn tại đại nhạc hội 8Wonder - Moments Of Wonder vào ngày 23.8 tới. Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tôi không chờ đợi được thêm nữa, mong rằng các bạn sẽ có mặt vì tôi thực sự rất yêu Việt Nam. Tôi đang rất hào hứng rồi", ngôi sao này bày tỏ. Video thu hút hàng triệu lượt xem cùng lượng tương tác "khủng" trên trang fanpage của ban tổ chức, cho thấy sức hút không nhỏ của nam thần 35 tuổi.

DPR Ian là ngôi sao đang lên ở thị trường quốc tế ẢNH: INSTAGRAM

DPR Ian sinh năm 1990 tại Úc, anh theo đuổi đam mê âm nhạc từ nhỏ rồi chính thức hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2012. Ngôi sao gốc Hàn nổi tiếng với màu sắc âm nhạc độc đáo, pha trộn rock, jazz, techno và alternative. Những bản hit của anh như: Don't Go Insane, So Beautiful, Ballroom Extravaganza, Scaredy Cat... liên tục "làm mưa làm gió" trên các nền tảng âm nhạc.

Ngôi sao 35 tuổi này cũng là một trong những nam nghệ sĩ solo Kpop có lượt phát trực tuyến cao nhất trên Spotify toàn cầu vào năm 2022. Bên cạnh âm nhạc độc đáo, DPR IAN thu hút nhiều fan nữ bởi ngoại hình điển trai, cuốn hút cùng phong cách trình diễn mê hoặc.