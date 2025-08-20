'Hiện tượng' tỉ view The Kid Laroi đến Việt Nam

The Kid Laroi vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ ở sân bay Nội Bài ẢNH: BTC

Đêm 19.8, chuyến bay của The Kid Laroi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chủ nhân bản hit Stay xuất hiện với trang phục năng động, thoải mái cùng vẻ ngoài tràn đầy năng lượng sau một hành trình dài. Ngôi sao 22 tuổi thoải mái bắt tay, giao lưu và chụp ảnh cùng một số người hâm mộ. Nam ca sĩ gen Z còn thích thú chụp lại hình ảnh một fan Việt ngoài sân bay và đăng tải lên trang cá nhân có hơn 4 triệu người theo dõi, bày tỏ sự cảm kích khi được chào đón nồng hậu tại Việt Nam.

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi cùng fan ở sân bay, The Kid Laroi và ê kíp được đoàn xe của ban tổ chức đưa về nơi lưu trú để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo. Anh cùng đội ngũ của mình sẽ có lịch tập luyện, tổng duyệt trước khi chính thức trình diễn trên sân khấu 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh (Hà Nội) vào tối 23.8.

Nam ca sĩ vẫn tràn đầy năng lượng sau chuyến bay dài ẢNH: BTC

Trước khi đặt chân đến Việt Nam, The Kid Laroi từng đăng ảnh bày tỏ niềm háo hức khi sắp được biểu diễn tại đại nhạc hội ở Hà Nội. Giọng ca sinh năm 2003 chia sẻ: "Chưa tới hai tuần nữa là đến Việt Nam. Tôi không thể chờ đợi thêm để một lần nữa được trình diễn trên sân khấu trực tiếp".

Trong lần đến Việt Nam biểu diễn, The Kid Laroi được kỳ vọng sẽ mang đến Moments of Wonder những màn trình diễn bùng nổ bên cạnh loạt sao quốc tế đình đám không kém: DJ Snake, J Balvin và DPR IAN. Ngoài ra, nam ca sĩ trẻ cũng đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam, nổi bật là Soobin và Hòa Minzy.

The Kid Laroi - 'hiện tượng toàn cầu' ở tuổi 18

Ở tuổi 22, The Kid Laroi đã gặt hái được nhiều thành tích đáng mơ ước ẢNH: NSCC

The Kid Laroi (tên thật: Charlton Kenneth Jeffrey Howard) sinh năm 2003 tại Úc và đang là một trong những rapper, ca sĩ 10X được săn đón nhất hiện nay. Ngôi sao trẻ này được Triple J Unearthed (Úc) phát hiện lần đầu vào năm 2016, thu hút được lượng người hâm mộ đông đảo sau đó ký hợp đồng với Grade A Productions, một liên doanh với hãng thu âm Columbia Records.

Năm 2021, khi 18 tuổi, The Kid Laroi trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ siêu hit Stay kết hợp với Justin Bieber. Ca khúc thống trị bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia, "càn quét" Billboard Hot 100 đồng thời thu hút lượng người xem "khủng" trên các nền tảng trực tuyến. Chỉ tính riêng trên YouTube, đến nay Stay đã vượt mốc 1 tỉ view.

Bên cạnh Stay, The Kid Laroi còn ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế qua loạt hit: Love Again, Too Much, Without You, Girl… Đến nay, anh đã phát hành 1 album phòng thu The First Time (2023), 2 EP, hơn 30 đĩa đơn và 40 video âm nhạc đồng thời thực hiện một số chuyến lưu diễn quốc tế. Hồi cuối tháng trước, anh phát hành đĩa đơn Hot Girl Problems.