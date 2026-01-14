Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hé lộ hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ tạo hình bằng AI, 'phủ sóng' khắp TP.HCM

Phạm Hữu
Phạm Hữu
14/01/2026 12:12 GMT+7

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI, tạo hình bằng robot, hoàn thiện thủ công, chuẩn bị xuất xưởng để trưng bày khắp TP.HCM.

Những ngày này, tại một xưởng sản xuất linh vật ngựa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí làm việc diễn ra hết sức sôi động và khẩn trương. Tiếng máy móc kèm tiếng đẽo gọt của công nhân tạo nên không khí rộn rã, nơi hàng trăm linh vật ngựa đang dần thành hình để kịp xuất xưởng những ngày trước Tết Bính Ngọ.

Anh Phan Chí Linh, quản lý sản xuất tại xưởng (tỉnh Đồng Nai) cho biết năm nay toàn bộ mẫu linh vật ngựa đều được thiết kế hoàn toàn bằng công nghệ AI, giúp chuẩn hóa tỷ lệ, đường nét và biểu cảm. Ban đầu, anh dùng AI để gợi ý các kiểu và mẫu mã ngựa. Sau đó, lựa chọn ra mẫu phù hợp rồi gửi đến khách hàng chốt lại lần cuối.

Từ các bản thiết kế số, cánh tay robot đảm nhiệm khâu điêu khắc tạo hình thô, từng bộ phận hay dáng ngựa khác nhau. Sau khi hoàn tất phần khung, linh vật được chuyển sang khu lắp ghép thủ công, chỉnh sửa và vẽ trang trí. Tại đây, các công nhân tỉ mỉ ráp từng bộ phận, chỉnh sửa chi tiết, lót sắt vào bên trong để đảm bảo độ chắc chắn và tính thẩm mỹ. Công đoạn thiết kế đến thành phẩm mất khoảng 5 ngày.

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 1.

Các công nhân đang tất bật từng ngày để cho ra thành phẩm những linh vật cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 2.

Từ đầu tháng 11.2025 cho đến nay, xưởng đã nhận và cho "ra lò" hàng trăm linh vật ngựa với nhiều kích thước khác nhau

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 3.

Anh Phan Chí Linh, quản lý xưởng sản xuất cho biết năm nay có 2 loại linh vật ngựa được ưa chuộng là hình tượng ngựa truyền thống và ngựa hoạt hình. Đặc biệt xưởng của anh Linh đang tạo hình 2 linh vật ngựa "khổng lồ"

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 4.

Một trong số đó là linh vật ngựa truyền thống có chiều cao xấp xỉ 5 m. Mô hình này mô phỏng ngựa thật, với tư thế phi nước đại, 2 chân trước giơ cao, bờm bay phấp phới, dũng mãnh

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 5.

Bên cạnh đó là mô hình Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời trong truyền thuyết. Mô hình này có chiều cao hơn 5 m. Bên trong được gia cố các khung sắt, giúp chắn chắc hơn khi trưng bày ngoài trời

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh 2 linh vật ngựa "khổng lồ" dành cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo anh Linh, năm nay, xưởng sản xuất 2 dòng linh vật chính là: ngựa mô phỏng sát với hình dáng thật, chú trọng cơ bắp, bờm và dáng đứng mạnh mẽ và ngựa Chibi với tạo hình tròn trịa, biểu cảm dễ thương.

Nổi bật trong xưởng của anh Linh là 2 mẫu ngựa "khổng lồ", cao khoảng 5 m, được đặt gia công riêng theo đơn hàng để trưng bày ở TP.HCM trong dịp tết sắp tới. Hai linh vật này là phiên bản ngựa hí truyền thống và Thánh Gióng cưỡi ngựa. Quy trình có nhiều công đoạn xử lý, từ tạo hình, lắp ghép, gia cố khung chịu lực đến hoàn thiện bề mặt để đảm bảo an toàn khi trưng bày ngoài trời.

Anh Linh nói thêm, công đoạn cuối cùng là sơn và hoàn thiện. Các lớp sơn được phủ đều, tạo màu sắc tươi tắn nhưng vẫn giữ được độ bền trước nắng mưa. Công nhân liên tục kiểm tra, chỉnh sửa những chi tiết nhỏ nhất trước khi linh vật được đóng gói. Giá thành cho mỗi linh vật "khổng lồ" từ 120 - 160 triệu đồng.

Ngoài 2 linh vật lớn, xưởng anh Linh cũng đang tạo hình nhiều linh vật ngựa khác nhau. Với linh vật ngựa Chibi, thời gian hoàn thiện thành phẩm nhanh hơn so với dự kiến, chỉ mất khoảng 3 - 4 ngày là xong. Với giá thành khoảng từ 15 - 20 triệu đồng/mẫu, linh vật này được nhiều nơi ở TP.HCM lựa chọn để trưng bày cho Tết Nguyên đán Bính Ngọc 2026.

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 6.

Anh Linh cũng chia sẻ, toàn bộ linh vật năm nay được thiết kế bằng phần mềm và sử dụng AI. Mục đích để có thêm các ý tưởng cho phong phú, không bị gò bó bởi suy nghĩ thông thường

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 7.
Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 8.

Sau khi bản thiết kế từ AI hình thành sẽ chuyển qua công đoạn điêu khắc bằng cánh tay robot. Đã được lập trình sẵn, hệ thống sẽ tự điêu khắc các chi tiết bằng cánh tay bằng chất liệu mút xốp

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 9.

Sau khi các chi tiết được điêu khắc xong, công đoạn tiếp theo được công nhân chỉnh sửa, tạo hình thêm bằng thủ công

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 10.

Công đoạn cuối cùng sau khi lắp ráp hoàn thiện mô hình linh vật là vẽ trang trí. Phạm Thị Kiều Duyên (18 tuổi, thợ trang trí) chia sẻ càng về gần tết là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Nghề này không cần học hay đào tạo chuyên sâu, chỉ cần có thẩm mỹ, khéo tay, chịu khó

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 11.

Mô hình linh vật ngựa Chibi cách điệu của xưởng hiện nay có giá từ 15 - 20 triệu đồng/linh vật

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI tại TP . HCM - Ảnh 12.

Các mô hình linh vật ngựa sản xuất tại đây sẽ được trưng bày ở nhiều nơi trong TP.HCM và các tỉnh lân cận trong thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: PHẠM HỮU

