Đời sống Cộng đồng

Vườn dưa sai trĩu của mẹ trẻ ở Đồng Nai: Mẹo chọn dưa lưới ngon chuẩn tết

Dương Lan
Dương Lan
11/01/2026 19:30 GMT+7

Vườn dưa của chị Phạm Như (Đồng Nai) khiến dân mạng trầm trồ bởi giàn dưa sai trĩu, trái đẹp mắt. Người mẹ trẻ còn chia sẻ mẹo chọn dưa lưới ngon chuẩn vị dịp tết.

Chị Phạm Như (29 tuổi, ở Đồng Nai) chia sẻ gia đình có con nhỏ nên muốn lựa chọn những thực phẩm tươi sạch, có nguồn gốc rõ ràng để dành cho con. Chị muốn con được ăn dưa nhưng mua ngoài không yên tâm nên tự trồng để biết rõ từng khâu từ lựa chọn hạt giống đến lúc thu hoạch. 

Theo chị Như, dưa không khó trồng nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Từ khâu chọn giống, làm đất, tưới nước đến kiểm soát sâu bệnh đều phải tuân thủ đúng kỹ thuật. Đặc biệt, chị hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, ưu tiên phân hữu cơ và biện pháp sinh học để đảm bảo vườn dưa sạch, an toàn cho trẻ nhỏ.

Vườn dưa đẹp mắt của người phụ nữ, bật mí mẹo nhận biết dưa ngon - Ảnh 1.

Vườn dưa lưới sai trĩu trái của chị Như, cả khu vườn ngập tràn sắc vàng, vân lưới nổi rõ, nhìn rất “ngọt mắt”

ẢNH: NVCC

Vườn dưa đẹp mắt của người phụ nữ, bật mí mẹo nhận biết dưa ngon - Ảnh 2.

Từng trái dưa đồng đều, nặng từ 1,6 - 2,2 kg, lưới mịn, chắc tay, mỏng vỏ và rất ngọt

ẢNH: NVCC

Vườn dưa đẹp mắt của người phụ nữ, bật mí mẹo nhận biết dưa ngon - Ảnh 3.

Cả khu vườn của chị Như rộng khoảng 2.500 mét vuông, chị dành một phần diện tích để trồng dưa. "Ngày xưa ông bà ta đã có câu nắng tốt dưa mưa tốt lúa nhưng mình thấy mùa khô ở miền Nam đặc biệt là gần tết là mùa của những quả dưa ngon nhất", chị Như chia sẻ

ẢNH: NVCC

Vườn dưa đẹp mắt của người phụ nữ, bật mí mẹo nhận biết dưa ngon - Ảnh 4.

Chị Như còn trồng thêm dưa có hạt, loại này dùng để chưng mâm ngũ quả cũng rất đẹp mắt

ẢNH: NVCC

Vườn dưa đẹp mắt của người phụ nữ, bật mí mẹo nhận biết dưa ngon - Ảnh 5.

Trái dưa lưới chín già trên dây sau hơn 75 ngày gieo trồng. Bên cạnh việc trồng và chăm sóc, chị Như cũng chia sẻ một số cách nhận biết dưa lưới ngon dành cho mọi người đó là lưới mịn mỏng vỏ, đuôi quả dưa tươm mật da vàng óng cầm chắc tay

ẢNH: NVCC

Vườn dưa đẹp mắt của người phụ nữ, bật mí mẹo nhận biết dưa ngon - Ảnh 7.

"Dưa hấu mini nhỏ xíu, mỗi trái tầm 1 kg nhưng mình rất thích vì ngọt vừa đủ cho mình thưởng thức", chị Như nói

ẢNH: NVCC

 

Khám phá thêm chủ đề

vườn dưa cách trồng dưa sạch mẹo nhận biết dưa ngon vườn dưa đẹp mắt
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
