Vườn dưa sai trĩu của mẹ trẻ ở Đồng Nai: Mẹo chọn dưa lưới ngon chuẩn tết

Vườn dưa của chị Phạm Như (Đồng Nai) khiến dân mạng trầm trồ bởi giàn dưa sai trĩu, trái đẹp mắt. Người mẹ trẻ còn chia sẻ mẹo chọn dưa lưới ngon chuẩn vị dịp tết.
Chị Phạm Như (29 tuổi, ở Đồng Nai) chia sẻ gia đình có con nhỏ nên muốn lựa chọn những thực phẩm tươi sạch, có nguồn gốc rõ ràng để dành cho con. Chị muốn con được ăn dưa nhưng mua ngoài không yên tâm nên tự trồng để biết rõ từng khâu từ lựa chọn hạt giống đến lúc thu hoạch.
Theo chị Như, dưa không khó trồng nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Từ khâu chọn giống, làm đất, tưới nước đến kiểm soát sâu bệnh đều phải tuân thủ đúng kỹ thuật. Đặc biệt, chị hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, ưu tiên phân hữu cơ và biện pháp sinh học để đảm bảo vườn dưa sạch, an toàn cho trẻ nhỏ.
