Thời sự

Một năm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phát hiện được bao nhiêu cơ sở vi phạm?

Duy Tính
Duy Tính
16/12/2025 16:09 GMT+7

Năm 2025, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra 4.236 cơ sở, phát hiện 83 vi phạm. Các cơ sở vi phạm bị xử phạt hơn 5 tỉ đồng, đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở.

Ngày 16.12, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin về công tác quản lý, kiểm tra, xử phạt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Theo đó, năm 2025, sở này đã kiểm tra 4.236 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện 83 trường hợp vi phạm.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính 65 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng; tham mưu UBND TP.HCM xử phạt 16 cơ sở với số tiền hơn 3,5 tỉ đồng; chuyển hồ sơ đến UBND huyện Hóc Môn (cũ) xử phạt 1 cơ sở 7,5 triệu đồng.

Trong số cơ sở vi phạm, có 25 trường hợp vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm xử phạt 13 cơ sở, đình chỉ hoạt động có thời hạn 10 cơ sở. Buộc thu hồi 1 bản tự công bố sản phẩm; buộc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm 12 trường hợp.

Một năm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phát hiện được bao nhiêu cơ sở vi phạm? - Ảnh 3.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra một cơ sở

ẢNH: D.T

UBND TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp, đình chỉ hoạt động có thời hạn 13 cơ sở. Buộc thu hồi 6 bản tự công bố sản phẩm; buộc thu hồi sản phẩm 15 trường hợp; buộc chuyển mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm 13 trường hợp; buộc ghi nhãn đúng quy định 1 trường hợp; buộc 1 trường hợp tháo gỡ quảng cáo.

Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chuyển cơ quan điều tra 1 trường hợp.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng cho biết, Nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm. Trong đó, phương thức quản lý nhà nước là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp khi công bố sản phẩm thực phẩm.

Bên cạnh những cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật thì vẫn còn một số trường hợp vi phạm về tự công bố sản phẩm (tự xếp nhóm sản phẩm không đúng bản chất sản phẩm, không tuân thủ về chất lượng sản phẩm...). Vi phạm về quảng cáo (quảng cáo sai sự thật, tự thổi phồng công dụng sản phẩm...). Khi phát hiện, thanh tra, kiểm tra thì sản phẩm đã được lưu thông, tiêu thụ.

Ngoài ra, thực phẩm bổ sung (một phân nhóm trong thực phẩm chức năng) chưa được nêu rõ trong Nghị định 15, không được quy định trong các nhóm thực phẩm phải đăng ký bản công bố… Điều này dẫn đến tình trạng tổ chức, cá nhân công bố sai nhóm sản phẩm.

"Rất nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe tự xác định thành thực phẩm bổ sung và tự công bố, do không phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền nên xảy ra tình trạng cơ sở phóng đại tính năng, công dụng sản phẩm," Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin.

