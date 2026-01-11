Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vườn hoa xuân ở TP.HCM chuẩn bị bung nở, hứa hẹn điểm check-in hot Tết 2026

Trần Kha
Trần Kha
11/01/2026 19:00 GMT+7

Vườn hoa xuân ở xã Tân Nhựt (TP.HCM) đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện tiểu cảnh để kịp bung nở dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hút khách check-in.

Dù vẫn đang trong quá trình chăm sóc và hoàn thiện tiểu cảnh, vườn hoa xuân rộng hơn 8.000 m² ở xã Tân Nhựt (TP.HCM) đã mang không khí Tết đến gần. Với cách thiết kế đậm chất quê, kết hợp góc chụp hiện đại, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm check-in Tết Bính Ngọ 2026 hút khách.

"Nén" sắc hương chờ ngày tết bung nở

Dưới cái nắng hanh vàng của những ngày tháng 11 âm lịch, không khí làm việc tại vườn hoa xuân của anh Kiều Công Hầu (đường Hưng Nhơn, ấp 24, xã Tân Nhựt, TP.HCM) hối hả hơn bao giờ hết.

Vườn hoa xuân ở TP.HCM chuẩn bị bung nở, hứa hẹn điểm check-in hot Tết 2026- Ảnh 1.

Tất bật chuẩn bị vườn hoa du xuân

ẢNH: TRẦN KHA

Những luống hoa sao nhái Thái, mào gà, hướng dương hiện mới chỉ là những mầm xanh mơn mởn, một số ít hoa khác tại vườn vừa chớm nụ điểm tô những sắc màu đầu tiên.

Vườn hoa xuân ở TP.HCM chuẩn bị bung nở, hứa hẹn điểm check-in hot Tết 2026- Ảnh 2.

Khu vườn được thiết kế các tiểu cảnh mang đậm chất hồn quê, đảm bảo góc chụp để có ảnh đẹp

ẢNH: TRẦN KHA

Theo anh Hầu, đây là giai đoạn "vàng" để điều chỉnh kỹ thuật tưới phân, tỉa cành sao cho hoa nở rộ đúng vào mùng 1 tết. "Làm vườn hoa thành điểm check-in tết khó nhất là canh thời gian. Mình phải tính toán sao cho hoa không nở sớm quá, cũng không muộn quá. Hiện tại, cây còn nhỏ nhưng đó là sức sống đang được nén lại để bùng nổ đúng dịp bà con đi du xuân", anh Hầu hào hứng chia sẻ.

Tỉ mỉ thiết kế tiểu cảnh đón khách du xuân Tết Nguyên đán

Điểm khác biệt của mô hình phát triển kinh tế gia đình theo hướng xã hội hóa này chính là sự sáng tạo trong không gian. Thay vì trồng hoa theo luống thẳng tắp để bán cành, hoa thì anh Hầu tự tay thiết kế các tiểu cảnh mang đậm chất hồn quê, vẫn đảm bảo góc chụp hiện đại.

Vườn hoa xuân ở TP.HCM chuẩn bị bung nở, hứa hẹn điểm check-in hot Tết 2026- Ảnh 3.

Những khung giàn bầu, mướp dần hoàn thành

ẢNH: TRẦN KHA

Trên diện tích 8.000 m2 đất trồng hoa, các hệ thống cầu gỗ cao, lối đi uốn lượn và các khu vực check-in đang được hoàn thiện. Anh Hầu tỉ mỉ bố trí từng khu vực: góc này là vườn hoa sao nhái đa sắc, góc kia là giàn bầu, mướp trĩu quả, phía xa là khu cây kiểng bonsai và sứ Thái đạt giải cao của thành phố. Việc bố trí này giúp khách tham quan có thể đứng từ trên cao nhìn bao quát toàn bộ thảm hoa bên dưới.

Vườn hoa xuân ở TP.HCM chuẩn bị bung nở, hứa hẹn điểm check-in hot Tết 2026- Ảnh 4.

Các công nhân chăm sóc, bón phân cho hoa

ẢNH: TRẦN KHA

Anh Hầu cho biết: "Năm nay tôi chú trọng hơn vào khâu vệ sinh và phối nền xanh. Hoa có thể đơn giản như vạn thọ, móng tay thôi, nhưng tiểu cảnh phải sạch, lối đi phải đẹp thì khách mới thích. Tôi vừa làm vừa quan sát để điều chỉnh các vị trí đặt chậu, đặt cầu sao cho người chụp ảnh có được những góc máy lung linh nhất".

Điểm nhấn du lịch sinh thái 

Dù là mô hình tư nhân có thu phí để tái đầu tư, nhưng vườn hoa xuân của anh Hầu nhận được sự ủng hộ lớn từ chính quyền địa phương. Trong bối cảnh quỹ đất nông nghiệp tại xã Tân Nhựt, TP.HCM đang dần thu hẹp do quy hoạch, việc phát triển các mô hình du lịch sinh thái nông thôn như thế này không chỉ giúp gia đình nông dân có thêm thu nhập mà còn tạo ra sân chơi lành mạnh cho cộng đồng.

Vườn hoa xuân ở TP.HCM chuẩn bị bung nở, hứa hẹn điểm check-in hot Tết 2026- Ảnh 5.

Các chồi non vươn mình trong nắng chuẩn bị khoe sắc đón xuân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

ẢNH: TRẦN KHA

Vườn hoa xuân ở TP.HCM chuẩn bị bung nở, hứa hẹn điểm check-in hot Tết 2026- Ảnh 6.

Những cầu gỗ được dựng lên ở các vị trí trung tâm để du khách có thể đứng trên cao chụp hình, có được khung cảnh đẹp nhất

ẢNH: TRẦN KHA

Vườn hoa xuân ở TP.HCM chuẩn bị bung nở, hứa hẹn điểm check-in hot Tết 2026- Ảnh 7.

Những màu xuân đầu tiên tại vườn hoa xuân đã khoe sắc

ẢNH: TRẦN KHA

Vườn hoa xuân ở TP.HCM chuẩn bị bung nở, hứa hẹn điểm check-in hot Tết 2026- Ảnh 8.

Hiện tại vườn đang trong giai đoạn chăm sóc và hoàn thiện tiểu cảnh. Nơi đây sẽ trở thành điểm check-in rực rỡ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tới tại xã Tân Nhựt

ẢNH: TRẦN KHA

Ông Nguyễn Sơ Đẳng, Trưởng ấp 24, xã Tân Nhựt, cho biết: "Hiện tại anh Hầu đang tập trung chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi luôn khuyến khích bà con làm kinh tế sáng tạo như thế này. Địa phương sẽ hỗ trợ về mặt quảng bá và giữ gìn trật tự để khi vườn hoa mở cửa chính thức, bà con các nơi đổ về chụp hình sẽ có một không gian du xuân an toàn, đậm chất quê ngay trên địa bàn xã.

Với sự chuẩn bị công phu từ tháng 8 âm lịch đến nay, vườn hoa Kiều Công Hầu hứa hẹn sẽ là một trong những điểm check-in hot của TP.HCM dịp tết sắp tới. Đây không chỉ là thành quả lao động của người nông yêu nghề, mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo mạnh mẽ của họ trong thời đại mới.

Hiện tại vườn đang trong giai đoạn chăm sóc và hoàn thiện tiểu cảnh. Các loại hoa chính dự kiến sẽ bắt đầu khoe sắc rực rỡ nhất từ khoảng 23 tháng chạp để chào đón du khách.

Khám phá thêm chủ đề

vườn hoa xuân điểm check-in tết Tết Nguyên đán Bính Ngọ Vườn hoa TP.HCM XÃ TÂN NHỰT
