Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
TP.HCM giữa trưa vẫn mịt mù, người dân thấy khó thở khi ra đường
Video Đời sống

TP.HCM giữa trưa vẫn mịt mù, người dân thấy khó thở khi ra đường

Võ Hiếu
Võ Hiếu
11/01/2026 16:37 GMT+7

Ngày 11.1, bầu trời TP.HCM vẫn mịt mù như phủ sương, các tòa nhà cao tầng mờ dần trong lớp không khí đục ngầu. Chỉ số chất lượng không khí vượt ngưỡng cảnh báo đỏ, chạm mức nguy hại, khiến người dân ra đường cảm nhận rõ mùi bụi, cay mắt và nỗi lo cho sức khỏe hiện hữu ngay giữa sinh hoạt thường ngày.

Ngày 11.1, bầu trời TP.HCM từ sáng đến chiều được bao phủ bởi lớp màng bụi mịn, mù mịt như phủ sương, các tòa nhà cao tầng khuất dạng trong lớp không khí đục ngầu ô nhiễm. Kể cả giữa trưa, thời điểm nắng to nhất, không khí vẫn mịt mù như thế này.

TP.HCM giữa trưa vẫn mịt mù, người dân thấy khó thở khi ra đường

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường và khu vực đông phương tiện qua lại ở phía đông TP.HCM, lớp bụi mịn lơ lửng khiến tầm nhìn bị hạn chế, cảm giác ngột ngạt bao trùm không gian đô thị. Một số người lao động làm việc ngoài trời cho biết họ phải di chuyển liên tục trong điều kiện không khí mù mịt, khiến tinh thần dễ mệt mỏi hơn thường ngày.

TP.HCM giữa trưa vẫn mịt mù, người dân thấy khó thở khi ra đường - Ảnh 1.

Tòa nhà Landmark 81 gần như bị che khuất bởi lớp bụi mịn trưa ngày 11.1

ẢNH: VÕ HIẾU

Theo nhiều người dân, việc thiếu nắng do bụi mịn dày đặc khiến không khí bí bách, cảm giác khó thở hơn thường ngày.

TP.HCM giữa trưa vẫn mịt mù, người dân thấy khó thở khi ra đường - Ảnh 2.

Nhiều người cảm thấy khó thở, mệt mõi vì bụi bẩn bám đầy người

ẢNH: VÕ HIẾU

Trên Cổng thông tin quan trắc môi trường - CEM (Cục Môi trường), chất lượng không khí tại TP.HCM ở trạm đo là Khu liên cơ quan Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên đường Lý Chính Thắng và trạm trên đường Lê Hữu Kiều (Q.2 cũ) chuyển từ màu cam sang đỏ với chỉ số AQI vượt 150.

TP.HCM giữa trưa vẫn mịt mù, người dân thấy khó thở khi ra đường - Ảnh 3.

Lớp bụi mịn dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế

ẢNH: VÕ HIẾU

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, kết quả quan trắc giai đoạn 2021 - 2025, tình trạng ô nhiễm không khí tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Các thông số bụi mịn PM10, PM2.5, NO2 và tiếng ồn thường xuyên vượt quy chuẩn tại khu vực đô thị trung tâm, các nút giao thông lớn và nơi tập trung hoạt động công nghiệp, xây dựng. Nguồn phát thải chủ yếu đến từ giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt dân cư và chịu tác động từ các địa phương lân cận như Đồng Nai, Long An cũ.

Tin liên quan

Lươn xứ Nghệ: Di sản ẩm thực giữa lòng TP.HCM

Lươn xứ Nghệ: Di sản ẩm thực giữa lòng TP.HCM

Tri thức chế biến lươn xứ Nghệ vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Không chỉ hiện diện nơi quê nhà, di sản ấy đang sống động mỗi ngày trong những quán ăn nhỏ giữa các đô thị lớn, như TP.HCM.

TP.HCM se lạnh hiếm thấy, khách Tây vẫn khen 'ấm áp, dễ chịu'

Những bước chân không nghỉ ngày cận tết ở Cần Thơ: 'Có làm mới có tết'

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Ô nhiễm Mịt mù Bụi mịn Bầu trời TP.HCM ô nhiễm không khí Không khí ô nhiễm thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận