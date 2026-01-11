TP.HCM giữa trưa vẫn mịt mù, người dân thấy khó thở khi ra đường

Ngày 11.1, bầu trời TP.HCM từ sáng đến chiều được bao phủ bởi lớp màng bụi mịn, mù mịt như phủ sương, các tòa nhà cao tầng khuất dạng trong lớp không khí đục ngầu ô nhiễm. Kể cả giữa trưa, thời điểm nắng to nhất, không khí vẫn mịt mù như thế này.

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường và khu vực đông phương tiện qua lại ở phía đông TP.HCM, lớp bụi mịn lơ lửng khiến tầm nhìn bị hạn chế, cảm giác ngột ngạt bao trùm không gian đô thị. Một số người lao động làm việc ngoài trời cho biết họ phải di chuyển liên tục trong điều kiện không khí mù mịt, khiến tinh thần dễ mệt mỏi hơn thường ngày.

Tòa nhà Landmark 81 gần như bị che khuất bởi lớp bụi mịn trưa ngày 11.1 ẢNH: VÕ HIẾU

Theo nhiều người dân, việc thiếu nắng do bụi mịn dày đặc khiến không khí bí bách, cảm giác khó thở hơn thường ngày.

Nhiều người cảm thấy khó thở, mệt mõi vì bụi bẩn bám đầy người ẢNH: VÕ HIẾU

Trên Cổng thông tin quan trắc môi trường - CEM (Cục Môi trường), chất lượng không khí tại TP.HCM ở trạm đo là Khu liên cơ quan Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên đường Lý Chính Thắng và trạm trên đường Lê Hữu Kiều (Q.2 cũ) chuyển từ màu cam sang đỏ với chỉ số AQI vượt 150.

Lớp bụi mịn dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế ẢNH: VÕ HIẾU

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, kết quả quan trắc giai đoạn 2021 - 2025, tình trạng ô nhiễm không khí tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Các thông số bụi mịn PM10, PM2.5, NO2 và tiếng ồn thường xuyên vượt quy chuẩn tại khu vực đô thị trung tâm, các nút giao thông lớn và nơi tập trung hoạt động công nghiệp, xây dựng. Nguồn phát thải chủ yếu đến từ giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt dân cư và chịu tác động từ các địa phương lân cận như Đồng Nai, Long An cũ.